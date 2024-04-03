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الاحتلال يقتحم زبوبا غرب جنين

4/3/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية زبوبا
غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة.

وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية قرب حاجز سالم العسكري المحاذي لزبوبا، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.

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