الاحتلال يقتحم زبوبا غرب جنين
التاريخ
4/3/2024 7:06:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية زبوبا
غرب جنين.
وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة.
وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية قرب حاجز سالم العسكري المحاذي لزبوبا، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.
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