الاحتلال يهدم تسوية منزل في أم الريحان غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسوية منزل قيد الإنشاء في قرية أم الريحان قرب يعبد غرب جنين،
داخل جدار الفصل العنصري.
وذكر رئيس المجلس القروي مجدي زيد للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة، وهدمت تسوية منزل يعود للمواطن نضال أحمد علي زيد.
وأفاد صاحب المنزل نضال زيد، بأن قوات الاحتلال هدمت أساسات منزله الذي تبلغ مساحته 300 مربع، بارتفاع 70 مترا، رغم أنه لم يتسلم سابقا أي إخطار بالهدم.
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