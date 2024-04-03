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الاحتلال يهدم تسوية منزل في أم الريحان غرب جنين

4/3/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسوية منزل قيد الإنشاء في قرية أم الريحان قرب يعبد غرب جنين،
داخل جدار الفصل العنصري.

وذكر رئيس المجلس القروي مجدي زيد للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة، وهدمت تسوية منزل يعود للمواطن نضال أحمد علي زيد.

وأفاد صاحب المنزل نضال زيد، بأن قوات الاحتلال هدمت أساسات منزله الذي تبلغ مساحته 300 مربع، بارتفاع 70 مترا، رغم أنه لم يتسلم سابقا أي إخطار بالهدم.

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