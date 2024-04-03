أوبك+ قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه المرتقب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر في تحالف أوبك+ إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها في وقت لاحق الأربعاء، وذلك في ضوء قرار سابق بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى يونيو.



ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاء، اجتماعا عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.



وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.

وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 89 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.