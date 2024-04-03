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الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده

4/3/2024 7:05:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الأهلي التعازي للاعبه المالي أليو ديانج، في وفاة والده، الذي وافته المنية اليوم.
وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي إن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق أليو ديانج في وفاة والده.
ويغيب ديانج عن المباريات بعد جراحة خضع لها لإزالة جزء من غضروف الركبة، وبدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل المناسب.

ملاعب

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