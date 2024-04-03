الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الأهلي التعازي للاعبه المالي أليو ديانج، في وفاة والده، الذي وافته المنية اليوم.
وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي إن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق أليو ديانج في وفاة والده.
ويغيب ديانج عن المباريات بعد جراحة خضع لها لإزالة جزء من غضروف الركبة، وبدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل المناسب.
ملاعب
MENAFN03042024000208011052ID1108053394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.