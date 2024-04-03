صندوق دعم وتطوير الصناعة يدعم 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الأربعة عام 2023 الذي تنفذه الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 % ، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.



وتهدف برامج الدعم المقدمة من الصندوق الى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني.



ووفق البيانات بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من كل برامج الصندوق 395 منشأة من إجمالي 1084 مستفيدة منذ إطلاقه عام 2022.



وينشد الصندوق عبر برامجه، الى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية والمساهمة في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.



واستفادت من برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات الذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 135 منشأة من إجمالي 400 منشأة مستفيدة من البرنامج، بقيمة دعم مالي بلغ نحو 30 مليون دينار من إجمالي 59 مليون دينار.



ويهدف البرنامج إلى منح حافز مالي للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستحسّن القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وتزيد إنتاجيتها، وتطوير الإدارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية، ويتضمن تغطية ما نسبته 50-85% من إجمالي التكاليف والمبالغ المستثمرة لتحقيق المعايير المعتمدة.



وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة العام الماضي، 138منشأة من إجمالي 435 منشأة مستفيدة من البرنامج بقيمة دعم مالي بلغت قرابة 12مليون دينار من إجمالي بلغ نحو 20 مليون دينار.



ويهدف البرنامج الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) إلى تقديم دعم للمؤسسات الصناعية الساعية إلى زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، أو زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، أو استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات، أو الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة أو تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير في تكلفة الموارد المائية والطاقة أو تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، أو توليد وظائف جديدة.



واستفادت من البرنامج الثالث "ترويج الصادرات" الذي تنفذه شركة بيت التصدير، 75 منشأة خلال العام الماضي من إجمالي 160 منشأة مستفيدة من البرنامج منذ إطلاق برامج الصندوق بقيمة دعم مالي بلغ قرابة 3 ملايين دينار العام الماضي من إجمالي 8 ملايين دينار لكل المنشآت التي استفادت من البرنامج.