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اسبانيا تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة بحلول تموز المقبل

4/3/2024 7:05:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة لذلك ستكون لها مكان في الأمم المتحدة.


ويوم أمس نقل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله للصحفيين المرافقين له خلال جولة في الشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل.

ووفقاً للتقارير، قال سانشيز إنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو/حزيران، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة.


واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.


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