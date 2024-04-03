بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2432 نقطة.



وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1834 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.