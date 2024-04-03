ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا حربا أبدية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية على أوكرانيا، يعني أن الغرب يريد لها "حربا أبدية".
وكتب على موقع X أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيستمر حتى لو أراد الرئيس القادم وقفه... الهدف هو حرب جديدة إلى الأبد.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت مقالا عن خطط لنقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تدريجيا إلى سيطرة "الناتو" ما يضمن تدفق الأسلحة إلى كييف حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية المتوقعة.
RT
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