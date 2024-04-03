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ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا حربا أبدية

4/3/2024 7:05:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية على أوكرانيا، يعني أن الغرب يريد لها "حربا أبدية".
وكتب على موقع X أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيستمر حتى لو أراد الرئيس القادم وقفه... الهدف هو حرب جديدة إلى الأبد.


وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت مقالا عن خطط لنقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تدريجيا إلى سيطرة "الناتو" ما يضمن تدفق الأسلحة إلى كييف حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية المتوقعة.

RT

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