وزير العدل السويسريّ يتعهّد بتسريع البتّ في طلبات لجوء الجنسيات المغاربية

MENAFN - Swissinfo) قال وزير العدل السويسري بيات يانس إن خفض عدد طلبات اللجوء المعلّقة بسرعة يمثّل إحدى أولوياته الرئيسية.

English en Justice minister to tackle asylum application backlog الأصلي طالع المزيدJustice minister to tackle asylum application backlog

تم نشر هذا المحتوى على 03 أبريل 2024 - 12:10 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

جاء تصريح يانس خلال مؤتمر صحفيّ عُقد في برن يوم الثلاثاء 2 أبريل بمناسبة مرور مائة يوم على توليه منصبه كوزير للعدل والشرطة في الحكومة السويسرية.

ويسعى الوزير الجديد إلى الحدّ من عدد طلبات اللجوء المعلّقة خلال أوّل عملية تقييم لها. مع العلم أنّه كان هناك 15567 طلباً من هذه النّوع في عام 2023، أي بزيادة قدرها 3328 حالة عن العام السابق.

وقد أعلن يانس بالفعل عن نيّته تمديد إجراءات المسار السريع، التي تستغرق 24 ساعة، لمعالجة طلبات اللجوء غير المقبولة، حتى نهاية شهر أبريل، ولا سيما الطلبات الواردة من المغرب والجزائر وتونس.

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وتشمل أولوياته الأخرى تحسين عملية إدماج اللاجئين واللاجئات، وخاصة الأوكرانيين.ات، في سوق العمل، ومكافحة الجريمة المنظمة، والعنف المنزلي، والتمييز في الأجور.

وتحت شعار“معاً، تسير الأمور على نحو أفضل” (Zämme goht's besser)، أكد يانس في بيان صحفي يوم الثلاثاء“إن سويسرا تزدهر بفضل استعداد القوى السياسية للعمل معًا، وهذا الاستعداد وحده هو الذي جلب لنا الأمن والحرية”.

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بيات يانس: من متدرّب زراعي إلى وزير في الحكومة الفدرالية السويسرية

وكان يانس، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي ينحدر من مدينة بازل، قد خلف زميله من الحزب الاشتراكي آلان بيرسيه في الحكومة الفدرالية في 1 يناير 2024. ووفقًا لاستطلاع للرأي نشرته في شهر مارس الماضي المجموعتان الإعلاميتان“تاميديا” و“20 دقيقة”، فإنه العضو الأكثر شعبية في الحكومة الفدرالية.

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