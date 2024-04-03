وزير العدل السويسريّ يتعهّد بتسريع البتّ في طلبات لجوء الجنسيات المغاربية

(MENAFN
- Swissinfo) قال وزير العدل السويسري بيات يانس إن خفض عدد طلبات اللجوء المعلّقة بسرعة يمثّل إحدى أولوياته الرئيسية.
تم نشر هذا المحتوى على 03 أبريل 2024 - 12:10 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Justice minister to tackle asylum application backlog الأصلي طالع المزيدJustice minister to tackle asylum application backlog
جاء تصريح يانس خلال مؤتمر صحفيّ عُقد في برن يوم الثلاثاء 2 أبريل بمناسبة مرور مائة يوم على توليه منصبه كوزير للعدل والشرطة في الحكومة السويسرية.
ويسعى الوزير الجديد إلى الحدّ من عدد طلبات اللجوء المعلّقة خلال أوّل عملية تقييم لها. مع العلم أنّه كان هناك 15567 طلباً من هذه النّوع في عام 2023، أي بزيادة قدرها 3328 حالة عن العام السابق.
وقد أعلن يانس بالفعل عن نيّته تمديد إجراءات المسار السريع، التي تستغرق 24 ساعة، لمعالجة طلبات اللجوء غير المقبولة، حتى نهاية شهر أبريل، ولا سيما الطلبات الواردة من المغرب والجزائر وتونس.
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وتشمل أولوياته الأخرى تحسين عملية إدماج اللاجئين واللاجئات، وخاصة الأوكرانيين.ات، في سوق العمل، ومكافحة الجريمة المنظمة، والعنف المنزلي، والتمييز في الأجور.
وتحت شعار“معاً، تسير الأمور على نحو أفضل” (Zämme goht's besser)، أكد يانس في بيان صحفي يوم الثلاثاء“إن سويسرا تزدهر بفضل استعداد القوى السياسية للعمل معًا، وهذا الاستعداد وحده هو الذي جلب لنا الأمن والحرية”.
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بيات يانس: من متدرّب زراعي إلى وزير في الحكومة الفدرالية السويسرية
وكان يانس، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي ينحدر من مدينة بازل، قد خلف زميله من الحزب الاشتراكي آلان بيرسيه في الحكومة الفدرالية في 1 يناير 2024. ووفقًا لاستطلاع للرأي نشرته في شهر مارس الماضي المجموعتان الإعلاميتان“تاميديا” و“20 دقيقة”، فإنه العضو الأكثر شعبية في الحكومة الفدرالية.
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