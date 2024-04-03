دي إكس بي لايف تُحققّ 100% نموًا في أعمالها عام 2023

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أبريل 2024:
حَققّت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي نموًا 100% في أعمالها خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، وبلغَ عدد الفعاليات التي قدّمت إليها خدماتها أكثر من 500 فعاليّة، شملت معارض ومؤتمرات ومهرجانات وفعاليات جماهيريّة وترفيهيّة وحفلات تخرّج وفعاليّات رياضيّة وفنّيّة وحفلات زفاف؛ وتخطّى عدد منصّات العرض التي صممّتها وشيّدتها 300 منصّة عرض، تجاوزت مساحتها 1,450,000 قدم مربع، بنموٍّ مضاعف عن عام 2022.
عام استثنائي
وتعليقًا عن ذلك قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ دي إكس بي لايف: "كان عام 2023 عامًا استثنائيًا بكل المقاييس حققّنا خلاله نتائج غير مسبوقة، وقدّمنا خدماتنا إلى عدد كبير من الفعاليات العالميّة، أهمها مؤتمر تغيّر المناخ 28 COP، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، كما قدّمنا خدماتنا المتكاملة إلى فعاليات عالميّة خارج الدولة، وسنواصل في هذه المرحلة توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية خاصة في السعودية التي تشهد نموًا كبيرًا في قطاع الفعاليات التجارية والترفيهية والرياضية والمهرجانات؛ ونبحث حاليًا فرص التوسّع في قطر والكويت والبحرين وعُمان؛ وسنستمر في عمل تحالفات مع شركات عالمية مرموقة في تنظيم وإدارة الفعاليات"، وأضاف: "لقد مكّنتنا خبرتنا الممتدّة لثلاثة عقود في تطوير وبناء شراكات عمل جديدة، ما أسهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ودبي في صناعة الفعاليّات، وسنواصل تنفيذ خططتنا الاستراتيجية في تطوير فريقنا وتعزيز إمكاناتنا، وتوفير الفرص للمواطنين للعمل في تنظيم وإدارة الفعاليّات العالميّة".
مؤتمرات دوليّة
أدارت دي إكس بي لايف، ونظّمت وقدّمت خدماتها إلى 24 مؤتمرًا دوليًا، بينها 10 مؤتمرات جديدة أقيمت لأول مرّه في دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك مؤتمر تغيّر المناخ "COP 28" الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، وحضره أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثّلون 100 برلمان، ومنظّمة دوليّة على مستوى العالم؛ وقامت دي إكس بي لايف بتصميم وتشييد مناطق الفعاليات في المنطقة الخضراء على مساحة 27,000 متر مربع، بالإضافة إلى بعض مناطق الفعاليات بالمنطقة الزرقاء، واجتذبت تلك المناطق 320 ألف زائر. وتزامن انعقاد المؤتمر مع إقامة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويّة (ITU WRC 2023)، الحدث الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات، اذي احتضنته قاعات مركز دبي التجاري العالمي، حيثُّ صممت وشيّدت كامل قاعاته ومرافقه، وقدمت له جميع الخدمات؛ كما شهد العام 2023 تنظيمها مؤتمر إيكوبلاست، الذي اجتذب 1,500 جرّاح تجميل من 112 دولة، وشاركت به أكثر من 60 جمعية دولية؛ ومؤتمر ومعرض ميدام الذي حَظيَ بمشاركة 3,200 طبيب متخصصّ وخبير في الأمراض الجلدية وطب التجميل، بزيادة 30% عن العام الماضي.
مقاول رئيسي
عملت دي إكس بي لايف، مقاولًا رئيسيًا لـ 60 فعالية كبرى شملت معارض ومؤتمرات وفعاليّات متنوّعة، أُقيمت على مساحة أكثر من 2,2 مليون مترًا مربّعًا، بما في ذلك معرض جلفود، وجيتكس جلوبال، وجيسيك، وكابسات، وإنترسيك، ومهرجان المستقبل، وغيرها؛ وكانت مسؤولة عن تشييد أكثر من 200 منطقة للفعاليات والأنشطة، كما قدّمت خدمات الفعاليّات المتكاملة إلى معارض ومؤتمرات خارج الدولة، حيث صممت وشيّدت 20 منصّة عرض في برشلونة وأمستردام واسطنبول والرياض ومراكش، ونيودلهي، كما أقامت جناحي عرض وزارة الاقتصاد الإماراتية في روسيا وكوريا الجنوبية؛ وفي سبيل تنفيذ خطّتها التوسّعية الخارجيّة فقد شاركت فرق العمل المختلفة في الترويج لفعالياتها وعلامتها التجارية في معارض عالميّة في الولايات المتحدة وألمانيا واليونان والهند واستراليا.
جيتكس أفريقيا
تولّت دي إكس بي لايف، مسؤوليّة تشييد معرض جيتكس أفريقيا، الذي أُقيمت دورته الأولى في مدينة مرّاكش المغربيّة، والذي شهد كذلك تصميمها وتشييدها 5 منصّات عرض متطوّرة لشركة إتش بي إي، وأواركل، وواحة دبي للسيلكون، وروبريك لحلول تكنولوجيا المعلومات، وشنايدر إليكتريك؛ كما صممّت وشيّدت عددًا من منصّات العرض في معرض الأغذية السعودي الذي أقيم بالرياض ونجحت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا.
عالم القهوة
شَهِدَ شهر يناير 2023 تنظيم الدورة الثانية لمعرض عالم القهوة، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع القهوة بالمنطقة، والذي جمع أبرز الخبراء والروّاد والتجّار والمستثمرين والمزارعين، واجتذب أكثر من 10,000 زائر متخصص و1,500 شركة وعلامة تجارية من 48 دولة حول العالم، وساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.
فعاليّات ترفيهيّة
بلغ عدد الفعاليات الترفيهيّة والمجتمعيّة 15 فعالية، منها عالم مدهش، وليالي حتّا الثقافية، وسوق الفريج، كما جرى تنظيم عددًا من العروض المبهرة بطائرات الدرون في دبي وأبوظبي، وهذا بخلاف المهرجانات والحفلات الفنّيّة والموسيقيّة لفنانين عرب وأجانب؛ وقد أُقيم عالم مدهش على مساحة 300 ألف قدم مربّع، واجتذب 200 ألف زائر؛ وقدّمً لزوّاره 90 لعبة، ومناطق للفعاليات والمسارح والعروض والمطاعم؛ أما ليالي حتّا الثقافيّة فقد نجحت في تعزيز مكانة حتّا على الخريطة السياحيّة بفضل أجندتها الحافلة بالفعاليات والعروض الترفيهيّة، وحققت هدفها بتعميق علاقة الجمهور بالتراث، وزيادة معرفتهم بمقوّماتها وإمكاناتها التاريخيّة والثقافيّة.
جائزة
فازت دي إكس بي لايف، بجائزة "أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية" في حفل جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023، عن تصميم وتشييد منصّة "الشارقة الرقمية" في معرض جيتكس، وتبرز هذه الجائزة المرموقة مكانة الشركة وريادتها في تقديم خدمات الفعاليّات المتكاملة، وتصميم وتشييد منصّات العرض الأكثر إبهارًا.
نموّ مضاعف
حققت حفلات الزفاف نُموًّا مضاعفًا في الدخل بفضل الخدمات المتكاملة عالميّة المستوى، والزهور والديكورات الخلّابة التي نجح الفريق في تصميمها وإبداعها وتقديمها بأرقى مستوى عالمي، وبلغ عدد حفلات الزفاف 65 حفل، تجاوز عدد المدعوّين في بعضها 2,000 ضيف، ما ساهم في تعزيز مكانة مركز دبي التجاري العالمي ودبي، كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.
أهميّة دبي
وأنهى الحمادي تعليقه قائلًا: "تُسهم دبي إكس بي لايف، عبر تقديم أرقي خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في تعزيز اقتصاد دبي، وخلق فرص تجاريّة جديدة وزيادة مجالات التعاون بين رجال الأعمال والخبراء في جميع القطاعات؛ وتُمثّل المشاركة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين والروّاد والمتخصصّين وأصحاب الفكر من جميع أنحاء العالم شهادة من المجتمع الدولي على أهمّيّة دبي كمركز عالمي للأعمال".
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