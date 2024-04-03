"معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" يطلق حملة رمضانية مجتمعية في الإمارات

(MENAFN
- mslgroup) للعام الثامن على التوالي، تكاتف العاملين في "معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات"(CIPS) كفريق واحد خلال زيارة مسجد بلال بن رباح في منطقة المحيصنة بدبي، حيث قاموا بتوزيع أكثر من ألف و500 وجبة إفطار على المقيمين في معسكر العمال.
وقال سام أشامبونج، المدير العام لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "رمضان هو شهر العطاء ويسعدنا أن نزور مسجد بلال بن رباح مرة أخرى لتوزيع هذه الوجبات. لقد قدمنا أكثر من ألف و500 وجبة هذا العام، ونحن نشعر بالتواضع إزاء هذا الامتنان ونتمنى للجميع شهرًا مباركًا وصياماً مقبولاً."
كما قام فريق "معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" بتوزيع القمصان والقبعات على الحاضرين في الإفطار من معسكرات العمال. حيث كان هذا الحدث جزءًا من الحملة الرمضانية المجتمعية لمجموعة "معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" التي تقام في دبي كل عام.
يعتبر "معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" الهيئة المهنية الرائدة عالميًا في التطوير المهني لإدارة المشتريات وسلسلة التوريد. تم تحديث واختبار التعليم الإلكتروني للمشتريات والتوريدات الأخلاقية في "معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" مؤخرًا، إذ يوفر الآن موارد تعليمية وإرشادات عالية الجودة مصممة خصيصًا للمؤسسات التي تعطي الأولوية للمعايير الأخلاقية ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. تم تصميم هذا البرنامج الشامل لتلبية احتياجات المهنيين من جميع المستويات، وهو يزود الأفراد والمنظمات على حد سواء بالأدوات والمعرفة اللازمة للتغلب على تعقيدات المشتريات الحديثة مع الحفاظ على المبادئ الأخلاقية.
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