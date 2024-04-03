(MENAFN
- Sherpa Communications)
ميريد وداتش فاونديشن دبي تضعان حجر أساس برج آيكونيك
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أبريل 2024 – في أحد أهم الفعاليات التي تعد بتغيير مشهد التطوير السكني الفاخر والارتقاء بمعايير العقارات في المنطقة، تعاونت ميريد (MERED)، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة، مع "داتش فاونديشن دبي" Dutch Foundation Dubai (DFD)، شركة المقاولات والهندسة المعروفة بخدماتها المتكاملة، لوضع حجر أساس برج "آيكونيك" في دبي، بحضور نخبة من الشركاء المتميزين وأصحاب المصلحة البارزين وقادة الصناعة، إعلاناً بالبدء الرسمي لأعمال البناء.
تجلب شركة داتش فاونديشن دبي ثروة من الخبرات وأكثر من 500 من القوى العاملة المتخصصة إلى هذه الشراكة، بينما تساهم ميريد بخبرتها القوية في جودة ومعايير البناء وفريقها العالمي من الخبراء أصحاب الخبرات الضليعة، مما يشكّل أساساً قوياً لنجاح المشروع. تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً منقطع النظير، حيث ارتفعت قيمة العقارات السكنية الفاخرة بنسبة 17.4% في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على العقارات بنسبة تتراوح بين 4-59% في عام 2024، مما يجعل برج آيكونيك أحد أبرز المشاريع الواعدة بتعزيز حياة السكان وبإحداث نقلة نوعية في دبي والارتقاء بمعايير الجودة والخدمات الراقية.
افتتحت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، مراسم وضع حجر الأساس بكلمة ترحيبية أعربت فيها أن "رحلة بناء برج آيكونيك هي خطوة مهمة لإعادة تعريف مفهوم التميز المعماري في دبي. بفضل رؤية ميريد الجريئة القائمة على خبرة فريق ميريد الكبيرة في مجال التطوير وموروث التصميم الهندسي الفريد لشركة بينينفارينا، يعد برج آيكونيك بأن يكون منارة للتميز المعماري بتصميمه المبتكر ومعايير الجودة العالية التي نحرص على اعتمادها فيه. ومع زيادة إجمالي المعاملات العقارية في إمارة دبي بنسبة 33.8% سنوياً، وارتفاع القيمة بأكثر من 36.7%، سيلبّي برج آيكونيك الطلب المتزايد على المعيشة الفاخرة في دبي، فهو مشروع يجسد الابتكار والجمال والتجارب الحياتية الاستثنائية. يسرّنا أن نعرب عن امتناننا لشركائنا الكرام: داتش فاونديشن، وميراج، وأومنيوم، لمساهماتهم التي لا تُقدّر بثمن ودورهم الفعال في تحقيق مهمتنا المشتركة."
ومن جهته، أعرب ميشيل فرح، المدير العام لمؤسسة داتش فاونديشن دبي، عن جاهزية شركته لتنفيذ هذا المشروع الرائد، قائلاً: "نحن ملتزمون بهذا المشروع وسننتهي منه في الوقت المحدد."
بعد الانتهاء من وضع حجر الأساس، عبّر شركاء المشروع الرئيسيون عن دعمهم وحماسهم الشديد للمشروع.
لخّص عمار التهلاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميراج، اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "نعتز ونفتخر بفرصة العمل على هذا المشروع ونشكركم لثقتكم ودعمكم."
وصرّح بيتر وستنج، رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي لشركة أومنيوم، قائلاً: "هذه بداية رائعة لمشروع رائع."
وعلّق كيران داكوورث، مدير شركة أومنيوم: "نأمل أن تكون هذه بداية لشراكة طويلة الأمد مع ميريد في هذا المشروع وفي المستقبل."
تم تصميم برج آيكونيك ليبلغ ارتفاعه 286.4 متراً، وسيكون بمثابة تحفة معمارية فريدة. يضم البرج 311 شقة فاخرة توفر تجارب معيشة فاخرة لا مثيل لها ومجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك صالة خاصة وغرفة طعام، وصالة ألعاب رياضية على أحدث طراز، وسينما خاصة، ومسبح إنفينيتي، وجاكوزي، وساونا، وسبا ثلجية وغير ذلك الكثير. علاوة على ذلك، سيوفر البرج 423 موقفاً مخصصاً للسيارات، بما في ذلك أماكن حصرية مكيفة، مما يضمن الراحة والفخامة للسكان.
ومع استمرار ازدهار السوق السكني في دبي، يعتبر برج آيكونيك بمثابة شهادة على التزام ميريد الراسخ بالتميز والابتكار. من المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول سبتمبر2027 ، ويعد البرج بإعادة تعريف الحياة الفاخرة في دبي وترك موروث معماري خالد في أفق الإمارة.
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