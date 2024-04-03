تسجل دوغاستا العقارية نجاحا ساحقا: بيع مشروع مونسا بسرعة، بيع الحسين ريزيدنس بنسبة 90٪

(MENAFN
- afrinislampanasian) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 03 أبريل 2024
تعلن شركة دوغاستا للتطوير العقاري، وهي قوة ناشئة في القطاع العقاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بكل فخر عن النجاح الملحوظ الذي حققته مشاريعها الرائدة، الحسين ريزيدنس والحسين ريزيدنس 2، والتي تم بيعها بالكامل تقريبًا. كما أن مشروع الشركة الجديد – مونسا – الذي لم يتم إطلاقه بعد، يتم بيعه بسرعة أيضًا. ويؤكد هذا الإنجاز الثقة والاهتمام الثابتين اللذين أبداهما العملاء المميزون بعروض دوغاستا العقارية. ومع استمرار تطور سوق العقارات، تظل دوغاستا العقارية في طليعة الابتكار والتطوير الذي يركز على العملاء. ومع مشروع مونسا القادم المقرر الانتهاء منه بحلول فبراير 2025، تشعر الشركة بسعادة غامرة لرؤية استجابة استثنائية من المستثمرين ومشتري المنازل على حد سواء. وقد حظي هذا المشروع على الخارطة باهتمام كبير ويحقق مبيعات سريعة، مما يعكس الطلب الذي لا مثيل له على الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والقيمة في سوق العقارات في دبي. ويقول السيد/ توصيف خان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دوغاستا العقارية: "إن رؤيتنا في دوغاستا العقارية كانت دائمًا هي إعادة تعريف القطاع العقاري من خلال إعطاء الأولوية لرضا العملاء وتقديم قيمة استثنائية". "النجاح الساحق الذي حققته مشاريعنا، بما في ذلك مونسا الوشيك التطوير، يؤكد التزامنا الثابت بالتميز والابتكار." وتقدم مونسا فرصة استثمارية مقنعة، حيث تتميز بعروض بيع فريدة تميزها في السوق. ومع ضمان عائد على الاستثمار بنسبة 10% على مدار عقد من الزمن، إلى جانب الإعفاءات من رسوم الخدمة والإعفاءات الحالية من رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك خلال شهر رمضان، ويتم تقديم عرض لا يقاوم للمستثمرين ومشتري المنازل. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيار إعادة الشراء الاختياري يعزز جاذبية مونسا، مما يضمن المرونة وراحة البال للمشترين. وعند زيارة موقع مونسا، ينبهر المشترون المحتملون على الفور بالجودة الاستثنائية للتصنيع والعروض الجذابة المتاحة. ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من أنواع الوحدات، بما في ذلك 1 غرفة نوم وحجرة الجلوس الرئيسية ومطبخ، 2 غرفة نوم وحجرة الجلوس الرئيسية ومطبخ، 2 غرفة نوم وحجرة الجلوس الرئيسية ومطبخ، 3 غرفة نوم وحجرة الجلوس الرئيسية ومطبخ قابلة للتحويل، وشقق استوديو، تلبي مختلف تفضيلات ومتطلبات نمط الحياة. مع إجمالي 93 وحدة متاحة، وتقدم مونسا فرصة حصرية للأفراد الذين يبحثون عن مساحات معيشة متميزة في سوق العقارات المزدهر في دبي. ويضيف السيد/ توصيف خان: "نحن فخورون للغاية بنجاح مونسا والاستجابة الهائلة التي تلقتها من المستثمرين ومشتري المنازل" "في دوغاستا العقارية، سنظل ملتزمين بتجاوز التوقعات وتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا الكرام". وتدعو دوغاستا العقارية المشترين والمستثمرين المحتملين لزيارة موقع مونسا وتجربة الجودة الاستثنائية والقيمة التي لا مثيل لها والعروض الجذابة المتاحة. والفرص مثل مونسا نادرة ولا ينبغي تفويتها، فهي توفر بوابة للمعيشة المتميزة وآفاق الاستثمار المربحة في قطاع العقارات الديناميكي في دبي
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