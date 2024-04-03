بسّام راشد مديراً عاماً للتكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة –3 أبريل 2024: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، اليوم عن تعيين بسّام راشد مديراً عاماً للتكنولوجيا في الشركة، حيث سيتولى في منصبه الجديد، قيادة التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار والنمو المؤسسي للشركة.
ويتمتع بسّام بخبرة كبيرة تمتد لعقدين من الزمن في مجال صناعة التكنولوجيا، إذ سبق له أن شغل العديد من المناصب القيادية داخل الشركة، كان آخرها منصب مدير وحدة أعمال IBM في الخليج للحاسبات الآلية. وسوف يستغل في منصبه هذا خبرته الواسعة في الصناعة ومعرفته بعروض الشركة ومنتجاتها وخدماتها لتعزيز أداء قطاع التكنولوجيا ورفع مستويات التميز في الخدمة عبر الشركة بأكملها.
كما سيقوم بسّام بالإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية في جميع أرجاء المنطقة، وسيتولى قيادة فرق العمل المعنية بالتكنولوجيا في الشركة لمواءمة الحلول الرقمية التي تقدمها مع احتياجات الأعمال، وضمان استمرار تزويد العملاء ببنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير.
وتتطلع شركة الخليج للحاسبات الآلية من خلال تعيينها لبسّام في هذا المنصب، إلى تعزيز ريادتها في مجال الابتكار، ودعم النمو في قطاع التكنولوجيا في المنطقة. ونظراً لأنه أحد كوادر الشركة، يؤكد تعيين بسّام في هذا المنصب على التزام الخليج للحاسبات الآلية بتعزيز المواهب المتميزة فيها ودعم تنمية كوادرها.
وفي تعليق له، قال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: "نحن متحمسون لتعيين بسّام مديراً عاماً جديداً للتكنولوجيا في الشركة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا القوي برعاية المواهب المتميزة لدينا وتمكين موظفينا من النمو والازدهار والتقدّم في مسيرتهم المهنية. وقد أظهر بسّام طوال الفترة الماضية من عمله في الشركة صفات قيادية استثنائية، وفهماً واسعاً لصناعتنا، مما جعله خيارنا الأمثل لقيادة قطاع التكنولوجيا في شركة الخليج للحاسبات الآلية في المرحلة التالية من نموها."
من جانبه، قال بسّام راشد، المدير العام للتكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية: "يسعدني جداً البدء بالفصل التالي من رحلتي الرائعة مع الخليج للحاسبات الآلية، وأنا أتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريقنا المتميز والموهوب لتعزيز النجاح المستمر للشركة. ويشرفني جداً هذا التكليف الذي يعكس التزامي الراسخ بقيم الخليج للحاسبات الآلية، وسوف أتعاون مع فريق العمل الرائع لتحقيق النتائج المتميزة التي يتوقعها عملاؤنا من مؤسستنا الرائدة، لاسيما في هذه الحقبة الجديدة التي نواصل فيها خوض غمار المشهد التكنولوجي دائم التطور من حولنا، لاستغلال الفرص الجديدة والتصدي لمختلف التحديات المقبلة".
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