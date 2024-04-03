هل الشراكة بين سويسرا وتونس في مجال الهجرة مكسب فعلاً لكلا الطرفين؟

MENAFN - Swissinfo) قبل اثني عشر عامًا، وقّعت سويسرا وتونس مذكّرة تفاهم تحدّد سياسات الهجرة بين البلدين. وكان ذلك بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين.ات التونسيين.ات إلى سويسرا، مع تدريب المهنيين.ات الشباب من كلا البلدين. وبعد أن تم الترحيب بالشراكة آنذاك باعتبارها "مكسباً للطرفين"، تحلّل سويس إنفو مدى نجاح الشراكة والتحديات التي تطرحها اليوم. تقرير مدفوع بالبيانات.





تم نشر هذا المحتوى على 03 أبريل 2024 - 09:00 14دقائق

صحفية حائزة على جوائز ومسؤولة القسم العربي في سويس إنفو. عملت لدى عدّة وسائل إعلام عربية ودولية قبل انتقالها إلى سويسرا عام 2021. تغطّي قضايا حقوق الإنسان والهجرة والعلاقات الخارجية.



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في عام 2011، دفع الارتفاع الكبير في عدد طالبي.ات اللجوء التونسيين.ات ممّن وصلوا.ن إلى سويسرا، البلدين إلى التوقيع على مذكرة تفاهم، والتي مهّدت الطريق لاتفاقية رسمية للتعاون في مجال الهجرة. وقد قامت هذه الأخيرة على محورين أساسيين: وافقت سويسرا من جهتها، على تبادل المهنيين.ات الشباب بتأشيرات قصيرة الأجل، فيما وافقت تونس من جهة أخرى، على إعادة قبول طالبي.ات اللجوء المرفوضين.ات من حملة جنسيّتها.

وقد جاءت مذكّرة التفاهم حينذاك ردًا على زيادة الهجرة غير النظامية من تونس، في أعقاب ما عُرف بـ”الربيع العربي”، والثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والذي كان قد تولّى السلطة منذ عام 1987. ففي ظلّ تلك الظروف، لم تعد الدولة التونسية قادرة على تأمين حدودها.

ولم تكن اتفاقيات الهجرة الثنائية هذه جديدة. فبالإضافة إلى تونس، وقّعت سويسرا سبع شراكات مماثلة مع كلّ من البوسنة والهرسك، وجورجيا، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، ونيجيريا، وصربيا، وسريلانكا. كما أنها أبرمت اتفاقيات إعادة القبول مع حوالي 52 دولة، واتفاقيات تدريب مهني مع 14 دولة.

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كانت هذه الاتفاقيات مثيرة للجدل في ذلك الوقت. غير أنها أصبحت أكثر أهمية اليوم، مع تشديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية لحراسة حدوده واعتماده سياسة“تخريج الحدود”* إلى الدول الثالثة. وقد تعرّضت خطة المملكة المتحدة لإرسال بعض طالبي.ات اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم.ن هناك إلى انتقادات شديدة. كما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، العام الماضي، بأن الخطة غير قانونية لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يقول مجدي كرباعي، الناشط في مجال الهجرة والعضو السابق في البرلمان التونسي، في مقابلة هاتفية مع سويس إنفو (SWI swissinfo) إن إعادة القبول ليست سوى“توصيف قانوني لما هو في الواقع ترحيل قسري”.

ويضيف أنّ“سويسرا، شأنها شأن دول الاتحاد الأوروبي، تجعل تونس تقبل بترحيل مواطنيها ومواطناتها مقابل حصة معيّنة (كوتا) من تأشيرات الدخول النظامية”.

وبعد مرور أكثر من عقد على تنفيذ الاتفاقية السويسرية التونسية، تظهر الأرقام صورة متناقضة لمدى نجاح هذه السياسة. ففي حين تواصل انخفاض الأرقام المتعلقة بإعادة القبول والتونسيين.ات الذين واللواتي دخلوا.ن سويسرا بشكل غير قانوني، وهو الّذي مثّل أحد الأهداف المعلنة للاتفاقية، لم تستفد تونس حتى الآن سوى القليل من تدريب شبابها، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات السويسرية المعنيّة.

وفي هذا السياق، أعادت تونس قبول 451 شخصًا بالتنسيق مع سويسرا، بينما عاد، في الوقت نفسه، 402 شخصًا بشكل طوعيّ بين عامي 2014 و2023، وفقا للإحصائيات التي قدّمتها أمانة الدولة للهجرة (SEM) إلى سويس إنفو.

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ويرى كرباعي أن الشراكة كانت دائما علاقة“ربح وخسارة”، حيث“هناك العديد من التعقيدات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من تلك الحصّة (الكوتا)، مثل إجراءات الحصول على التأشيرة وشروط استيفائها”. ولا يتمّ الإعلان عن عدد الـتأشيرات ضمن هذه الحصّة.

وردًا على سؤال حول تقييمها لنتائج برنامج إعادة القبول، أجابت أمانة الدولة للهجرة في رسالة عبر البريد الإلكتروني لسويس إنفو أنه“لا يزال عدد الأشخاص المعنيين.يات بالعودة الطوعية وغير الطوعية منخفضًا نسبيًا. وبالمثل، فإن هناك عددًا قليلاً نسبياً من طلبات اللجوء ومن الوافدين.ات غير النظاميين.ات إلى سويسرا”.

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وبموجب الاتفاقية، تغطي سويسرا تكاليف رحلة العودة في إطار رحلة تجارية وتمنح مبلغًا من المال لم يُكشف عن حجمه لكل طالب.ة لجوء مرفوض.ة، ممّا يسمح، وفق اتفاقية الإعادة،“بتهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماجهم.ن اجتماعيًا واقتصاديًا”. وفي المقابل، تتعهد تونس بإعادة قبول طالبي.ات اللجوء المرفوضين.ات.

وبشكل عامّ، غادر ما مجموعه 5742 شخصًا سويسرا العام الماضي، إمّا طوعًا أو قسريًّا. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 19% مقارنة بعام 2022.

مخاوف تطرحها سياسة إعادة القبول

يتمثّل أحد خصائص إعادة القبول التي تثير قلق المدافعين.ات عن حقوق الإنسان في أن الدولة يمكنها إعادة قبول أشخاص من غير مواطنيها.تها على أساس عبورهم.ن حدودها في رحلتهم.ن نحو أوروبا.

يعني ذلك أنه من الناحية النظرية، يمكن لتونس إعادة قبول طالبي.ات اللجوء في سويسرا من غير الموثّقين.ات: حيث يقوم العديد ممّن يعبرون.ن الحدود بإتلاف وثائق هويّتهم.ن لجعل الترحيل أكثر صعوبة. لكن، من الناحية العملية، لم يتم تطبيق ذلك. ومع ذلك قد يتغيّر الوضع مع تشديد الاتحاد الأوروبي لموقفه بشأن الهجرة غير النظامية.

يقول كرباعي إن“جميع البلدان تدرس هذا الاحتمال”. ويعني ذلك أنه يمكن إعادة مهاجر ماليّ مثلاً، إلى تونس لكونه قد عبَرَها في طريقه إلى أوروبا. ويطرح هذا الأمر مشكلة لتونس، إذ يجعل منها بلدًا مضيفًا للمهاجرين.ات المرفوضة طلبات لجوئهم.ن، وهو ما لا تريده الدولة الواقعة في جنوب المتوسّط.

سبب آخر للقلق هو أن سويسرا ترفض معظم طلبات اللجوء على أساس أن تونس تعتبر بلدًا آمنًا، وهي حقيقة يرى الناشطون.ات والمنظمات غير الحكومية أنها لم تعد صحيحة. كما يصنّف تقرير الحرية في العالم الصادر عام 2024 تونس على أنها“بلد حرّ جزئيًّا”.

يشرح كرباعي أن” العنف قد عاد بالفعل إلى تونس: حيث عادت الاعتداءات على الأقليات، بما في ذلك مجتمع المثليين.يات، ووقعت انتهاكات للسلامة الجسدية من خلال الفحص الشرجي”، مضيفًا أنّ” أوروبا تتجاهل ذلك حتى تتمكن من مواصلة الترحيل من خلال اتفاقيات الهجرة والاستعدادات لجعل تونس بلد إعادة توطين”.

علاوة على ذلك، غالباً ما يحاول طالبو.ات اللجوء والمهاجرون.ات غير الشرعيين.يات، الذين واللواتي أعيد قبولهم.ن، القيامَ برحلة العودة إلى أوروبا من جديد. من بين هؤلاء مهاجر غير نظامي تونسي تواصلت معه سويس إنفو، وكان قد تمّت إعادة قبوله عام 2016، غير أنّه أكّد قيامه بتحضيرات لعبور البحر مرة أخرى، طالبًا عدم كشف هويّته.

تمويل الوظيفة الأولى والتدريب الداخلي

يٌعد السماح لعدد محدود من الشباب المؤهّلين.ات من تونس بالدخول إلى سويسرا لفترة محدودة من الوقت، الجانب الأقلّ إثارة للجدل من الاتفاقية، لكن هناك عدة تساؤلات تُطرح حول هذا الشق. فهل تستفيد تونس فعلاً من هذه البرامج كما هو معلن؟

تنصّ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بوضوح على أن سويسرا ستقوم بتدريب المهنيين.ات الشباب بهدف عودتهم.ن إلى وطنهم.ن بالمهارات المكتسبة خلال التدريب. وتنصّ الاتفاقية على أنه يمكن لنحو 150 من المهنيين.ات الشباب من كلا البلدين الاستفادة من البرنامج كل عام. ولكن ثبت أن تنفيذ هذه الاتفاقية صعب، وأنه لم يستفد منها إلاّ القليل. فبين عامي 2015 و2023، شارك 174 تونسيا.ة فقط في برامج التدريب في سويسرا، بينما لم يستفد سوى شخص سويسري واحد فقط من البرنامج في الفترة ذاتها.

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في هذا السياق، توضّح أمانة الدولة للهجرة لـسويس إنفو عبر البريد الإلكتروني أنّ” سوق العمل السويسري هي، بشكل عامّ، أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشباب التونسي من سوق العمل التونسي بالنسبة لنظرائهم.ن السويسريين.يات”. وتضيف بأن اتفاقية تبادل الشباب المهنيين.يات بين تونس وسويسرا“هي الاتفاقية الثالثة الأكثر إثارة للاهتمام بعد الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وكندا”، وذلك على الرغم من ضعف الأرقام المسجّلة.

يمثل“آفاق” أحد المشاريع التي تنفّذها سويسرا وتونس في إطار اتفاقية تبادل المهنيين.يات الشباب.

وتأمل الجهة المنفّذة للبرنامج أن يصل العدد الإجمالي للمهنيين.يات الشباب المنتفعين.ات من البرنامج إلى 200 مهنيّ.ة شابّ.ة بحلول سبتمبر 2026، مع إعادة إدماج 150 منهم.ن في سوق العمل التونسي، وفقًا لما ذكرته تيريس ماير، نائبة مدير شؤون الشركات والاتصالات في“سويس كونتاكت”، المنظمة التي تساعد التونسيين.ات في العثور على برامج تدريبية في سويسرا ضمن برنامج“آفاق”.

وتشمل التحديات التي يواجهها التونسيون.يات، الذين واللواتي يرغبون.ن في الحصول على تدريب أو وظيفة أولى، مجالات الخبرة المستهدفة والعقبات الإدارية.

وتقول ماير إن“آفاق” تسعى إلى“حشد المغتربين.ات التونسيين.يات على المدى الطويل ودعمهم.ن في مجال الاستثمار وخلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي في تونس”.

عادت إنصاف نائلي إلى تونس بعد تدريب دام ثمانية أشهر في مكتب هندسة في سويسرا. الصورة بإذن من نائلي

عادت إنصاف نائلي، طالبة الهندسة البالغة من العمر 25 عاماً، مؤخّرًا إلى تونس، بعد أن أنهت تدريبها (تربّص، كما يعرف في تونس) في أحد مكاتب الهندسة المعمارية في سويسرا، والذي استمرّ أكثر من ثمانية أشهر.

تقول نائلي لسويس إنفو:“[كانت هذه] فرصة لتحسين معرفتي ومهاراتي، خاصّة بوجود أشخاص ذوي وذوات خبرة من حولي”.

وتعتقد المهندسة المستقبلية أن الاختلافات في أساليب البناء والتشريعات بين سويسرا وتونس تسمح لها“بطرح المزيد من الأسئلة والتعلّم بشكل أفضل”.

تهدف نائلي الآن إلى إطلاق شركتها الناشئة، وتخطّط للبقاء في تونس على المدى المتوسّط قصد تطوير عملها في مجال ريادة الأعمال. تقول إنها لا تنوي الاستقرار هناك بشكل دائم، ففي نهاية المطاف، تريد الشابّة التونسية العثور على فرص عمل في أوروبا قبل العودة في وقت لاحق إلى تونس لمشاركة خبراتها وتجربتها.

ومن الصعب العثور على إحصائيات حول من استقرّوا.ررن في تونس بعد الاستفادة من برامج التكوين، ومن غادروا.رن البلاد مرة أخرى لخوض تجارب في بلدان أخرى.

وعلى الرغم من الأسئلة التي أثارتها اتفاقيات إعادة القبول هذه وقلّة عدد الشباب التونسيين.يات المستفدين.ات من اتفاقية التبادل المهني للشباب، تؤكّد أمانة الدولة للهجرة لسويس إنفو أن“شراكة الهجرة مع تونس تعمل بشكل جيّد للغاية منذ عام 2012”.

*يستخدم هذا المصطلح لوصف سياسة توسيع نطاق إجراءات مراقبة الحدود والهجرة إلى ما هو أبعد من حدود ما يسمّى بـ”الدول المستقبلة للمهاجرين.ات” في الشمال العالمي لتشمل حدود البلدان المجاورة أو الدول المرسِلة في الجنوب العالمي. ويفيد التخريج بذلك نقلَ إجراءات الحدود والوظائف الحدودية الأخرى إلى أراضي ما يسمّى بالدول الثالثة.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: أمل المكي

مراجعة: مي المهدي

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