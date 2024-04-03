طريقة بسيطة للتخفيف من شعور الوخز في الرأس؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن الشعور بوخز في الرأس له أسباب عديدة، على رأسها بطبيعة الحال الصداع باختلاف أنواعه، مثل الصداع العنقودي والصداع التوتري والصداع النصفي.وأوضحت الجمعية أن سبب الشعور بوخز في الرأس قد يكمن أيضاً في الشد العضلي في الظهر والرقبة، ومتاعب العمود الفقري والتهاب الجيوب الأنفية ومتاعب العين وأمراض الأسنان والفك، بالإضافة إلى ألم الأعصاب، على سبيل المثال ألم العصب الثلاثي التوائم.



وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بوخز في الرأس للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى، مثل الحساسية للضوء، واضطرابات الرؤية والغثيان والقيء.



وبشكل عام يمكن تخفيف الشعور بوخز في الرأس، من خلال شرب الماء على نحو كاف والاسترخاء من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوجا. ويمكن أيضاً اللجوء إلى المسكنات مثل الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لمواجهة الشعور بوخز في الرأس، وللحصول على صحة أفضل.

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