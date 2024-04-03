المياه والزراعة توقعان اتفاقية للحصاد المائي لإقامة عدد من الحفائر والسدود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، تجديد مذكرة التفاهم للحصاد المائي.

وجاء توقيع تجديد الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية الى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة تتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية.

وتتضمن الاتفاقية إقامة عدد من الحفائر والسدود الصحراوية في عدد من المناطق.