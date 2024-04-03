طبيب فلسطيني ينسحب من إفطار بايدن ويسلمه رسالة طفلة نازحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر للجزيرة إن إفطارا رمضانيا أقامه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، لشخصيات من الأميركيين العرب والمسلمين بينهم أطباء عائدون من غزة، شهد انسحابا لعدد من الحاضرين احتجاجا على دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية.



وذكرت المصادر أن الطبيب ثائر أحمد، العائد من قطاع غزة، قال لبايدن إنه لا يمكنه البقاء في هذه المناسبة بينما الناس يقتلون في غزة.



وسلّم أحمد الرئيس الأميركي ونائبه كامالا هاريس رسالة من الطفلة النازحة في رفح هديل النجار، التي فقدت عائلتها.



وحصلت الجزيرة على رسالة الطفلة، والتي سلمها الطبيب ثائر أحمد للرئيس الأميركي ونائبه.



وفي الرسالة، أخبرت الطفلة الرئيس الأميركي عن استشهاد عائلتها، ونزوحها المستمر حتى وصولها إلى رفح، وعبرت عن خوفها من اجتياح الجيش الأميركي للمدينة المكتظة بالنازحين.



وحول دور الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة في التأثير على قرار صناع القرار، قال الطبيب ثائر أحمد إن أفضل ما يمكنها فعله هو مواجهة الدعاية التي يتعرض لها الفلسطينيون وتسليط الضوء على الجانب الإنساني للقضية الفلسطينية للشعب الأميركي.



كما قال الدكتور ثائر-عضو منظمة "ميد غلوبال" العالمية العاملة بغزة والتي توفر الاستجابة الطبية الطارئة للأزمات حول العالم- إنه وزملاءه سيعودون إلى غزة نهاية أبريل/نيسان الجاري لدعم الطواقم الطبية العاملة في القطاع.



من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المدعوين لحضور الإفطار الذي أقامه بايدن طلبوا عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي لمناقشة الحرب في غزة وسياسيات الإدارة الأميركية، مضيفة أن البيت الأبيض وافق على مقترحهم.

