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حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 140

4/3/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.


وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.


وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم من عنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم.


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