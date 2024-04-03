بدء تنفيذ قانون العفو العام على مخالفات السير اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، عن إيقاف الخدمات الإلكترونية في هذه الأثناء ولعدة ساعات فقط وذلك لغايات تطبيق قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم.
وقالت الأمانة إن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة.
وكان شمل قانون العفو العام الذي صدرت الإرادة الملكية بتطبيقه مخالفات السير.
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