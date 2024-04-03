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بدء تنفيذ قانون العفو العام على مخالفات السير اليوم

4/3/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، عن إيقاف الخدمات الإلكترونية في هذه الأثناء ولعدة ساعات فقط وذلك لغايات تطبيق قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم.

وقالت الأمانة إن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة.

وكان شمل قانون العفو العام الذي صدرت الإرادة الملكية بتطبيقه مخالفات السير.

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