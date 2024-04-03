Wednesday, 03 April 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


82 مليون و500 ألف دولار انفقها أردنيون العام الماضي على الألعاب الرقمية

4/3/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن خلال العام الماضي نحو 82 مليون و500 ألف دولار.
وأصدرت وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" تقريرا بينه فيه أنه توزعت أنماط الإنفاق بين عدة فئات، حيث أنفق نحو 17 مليون دولار على تحميل الألعاب المدفوعة، و 7 مليون و300 الف دولار للإنفاق على البث المباشر للألعاب.
وقال التقرير إنه بلغ الإنفاق على الإعلانات داخل الألعاب 6 مليون و600 ألف دولار، وسيطرت ألعاب الهاتف المتنقل على الحصة الكبرى بإنفاق 45 مليون دولار، فيما بلغ الإنفاق على الألعاب الأونلاين 6 مليون و 500 ألف دولار.
وفيما يخص المستخدمين، أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمستخدمين الذين قاموا بتحميل الألعاب، واستخدام البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين بلغ 5.9 مليون مستخدم .
وتوقعت الوحدة أن يرتفع الإنفاق إلى نحو 103 ملايين دولار في العام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الرقمية.













MENAFN03042024000208011052ID1108053172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث