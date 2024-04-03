صادرات تجارة عمان ترتفع 15.7% بالربع الأول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة 15.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 329 مليون دينار مقابل 284 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وانخفض عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.1%، متراجعة إلى 5725 شهادة، مقابل 6164 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 901 شهادة، تلتها الأمارات 636، فالعراق 523، ومصر 253 ، وسويسرا بعدد 10 شهادات.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 161 مليون دينار، ثم سويسرا 32 مليون دينار، ومصر 25 مليون دينار ، والأمارات 24.7 مليون دينار، فالسعودية بقيمة 14 مليون دينار.