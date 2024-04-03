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زاخاروفا تكشف عن زيارة وشيكة للافروف إلى الصين

4/3/2024 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرحت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى الصين قريبا وسيجري مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "سقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في المستقبل القريب، ومن المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي".


وأشارت زاخاروفا إلى أن الوزيرين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي وتنسيق العمل في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، إضافة إلى عدد من القضايا الساخنة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

RT

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