زاخاروفا تكشف عن زيارة وشيكة للافروف إلى الصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرحت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى الصين قريبا وسيجري مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "سقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في المستقبل القريب، ومن المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الوزيرين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي وتنسيق العمل في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، إضافة إلى عدد من القضايا الساخنة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
RT
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