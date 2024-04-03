فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البيض على السحور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر البيض من الوجبات الأساسية على المائدة الرمضانية، حيث يقبل على تناوله الكثيرون بسبب مذاقه اللذيذ وغناه بالعديد من العناصر الأساسية للجسم، إلا أنه عند الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار الصحية لفئات معينة.في السياق التالي، يوضح "الكونسلتو"، الفئات الممنوعة من الإفراط في تناول البيض، وذلك حسبما ذكرته الدكتورة نهلة جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية.فئات ممنوعة من الإفراط تناول البيض على السحور



توضح جاد الحق أن هناك بعض الفئات تمنع من الإفراط في تناول البيض أثناء تناول وجبة السحور بشكل يومي، موضحة أنه من بينها مرضى السكري فقد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، خاصةً عند تناوله بشكل مفرط، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن البيض قد يثير الحساسية عند بعض الأشخاص، لأن الجهاز المناعي لديهم يتعامل مع البروتينات الموجودة به على أنها نوع من العدوى، فيبدأ في مهاجمتها، عن طريق إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل الطفح الجلدي وتورم اللسان وضيق التنفس.



وأكدت جاد الحق، أن مرضى الكوليسترول أثناء تناول وجبة السحور في رمضان، متابعة : يوميا إذا كان يرغب مريض الكوليسترول في تناول البيض، عليه الاكتفاء باستهلاك البياض فقط، لأن الصفار يحتوي على 186 مليجرام من الكوليسترول.

الكونسلتو