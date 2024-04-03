حالة من الاضطراب في المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انتقد رئيس الشاباك رونين بار صباح اليوم الأربعاء الاحتجاجات التي حدثت الليلة الماضية أمام مبنى الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
وقال بار إن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي رأيناها الليلة في القدس، يتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام، وقد يؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن، ويمنعها من القيام بذلك، أداء واجباتهم، هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني. وهذا اتجاه مثير للقلق قد يؤدي إلى مناطق خطيرة لا ينبغي الوصول إليها" وفق صحيفة "معاريف".
وبحسب الصحيفة فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يعاني من الاضطراب بعد احتجاجات الليلة الماضية، حيث قال الوزير هيلي تروبر (معسكر الدولة) صباح اليوم (الأربعاء) إن "الاحتجاج العنيف الليلة الماضية يمكن أن يمزق إسرائيل".
كما رد وزير الاتصالات شلومو كاراي وقال إن "هؤلاء هم مثيري الشغب من 6 أكتوبر الذين كادوا أن ينهوا البلاد".
وتابع عبر منصة X، "ما حدث في القدس الليلة هو جنون مطلق يجب إيقافه بيد قاسية لا هوادة فيها. العمل المتفجر والعنيف لهؤلاء الفوضويين، دون عقاب مؤلم، يعرض للخطر الأسس الأساسية للديمقراطية ويضع وكالات إنفاذ القانون في ضوء سلبي بشكل خاص".
وعلق الوزير بيني غانتس أيضًا على احتجاج الليلة الماضية قائلاً: "إن قوة الجيش الإسرائيلي وروح المقاتلين جزء مهم من قدرتنا على كسب الحرب - لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا. لا يجب علينا ذلك نقبل العنف من أي جهة كانت، ويجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس. الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم أيضا، ولكن يجب احترام القانون وقواعد اللعبة. نحن أيها الإخوة، أمة واحدة، في واحدة من أصعب لحظاتها، يجب ألا نعود إلى 6.10".
ويُشار إلى أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية أمام مبنى الكنيست، مطالبين بحل الحكومة وإجراء انتخابات، وكذلك بالإفراج الفوري عن المحتجزين.
وبعد المظاهرة، سار المئات حاملين المشاعل باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر:
الجرمق الاخباري
MENAFN03042024000205011050ID1108053165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.