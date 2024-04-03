حالة من الاضطراب في المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة في القدس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انتقد رئيس الشاباك رونين بار صباح اليوم الأربعاء الاحتجاجات التي حدثت الليلة الماضية أمام مبنى الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

وقال بار إن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي رأيناها الليلة في القدس، يتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام، وقد يؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن، ويمنعها من القيام بذلك، أداء واجباتهم، هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني. وهذا اتجاه مثير للقلق قد يؤدي إلى مناطق خطيرة لا ينبغي الوصول إليها" وفق صحيفة "معاريف".

وبحسب الصحيفة فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يعاني من الاضطراب بعد احتجاجات الليلة الماضية، حيث قال الوزير هيلي تروبر (معسكر الدولة) صباح اليوم (الأربعاء) إن "الاحتجاج العنيف الليلة الماضية يمكن أن يمزق إسرائيل".

كما رد وزير الاتصالات شلومو كاراي وقال إن "هؤلاء هم مثيري الشغب من 6 أكتوبر الذين كادوا أن ينهوا البلاد".

وتابع عبر منصة X، "ما حدث في القدس الليلة هو جنون مطلق يجب إيقافه بيد قاسية لا هوادة فيها. العمل المتفجر والعنيف لهؤلاء الفوضويين، دون عقاب مؤلم، يعرض للخطر الأسس الأساسية للديمقراطية ويضع وكالات إنفاذ القانون في ضوء سلبي بشكل خاص".

وعلق الوزير بيني غانتس أيضًا على احتجاج الليلة الماضية قائلاً: "إن قوة الجيش الإسرائيلي وروح المقاتلين جزء مهم من قدرتنا على كسب الحرب - لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا. لا يجب علينا ذلك نقبل العنف من أي جهة كانت، ويجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس. الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم أيضا، ولكن يجب احترام القانون وقواعد اللعبة. نحن أيها الإخوة، أمة واحدة، في واحدة من أصعب لحظاتها، يجب ألا نعود إلى 6.10".

ويُشار إلى أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية أمام مبنى الكنيست، مطالبين بحل الحكومة وإجراء انتخابات، وكذلك بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وبعد المظاهرة، سار المئات حاملين المشاعل باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

المصدر:

الجرمق الاخباري