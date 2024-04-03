إسرائيل تحمّل حزب الله المسؤولية عن إصابة عناصر اليونيفيل مؤخرا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- حمّل الجيش الإسرائيلي "حزب الله" المسؤولية عن إصابة ثلاثة عناصر في "اليونيفيل" ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان قبل أيام، مشيرا إلى أنهم أصيبوا جراء انفجار عبوة زرعها الحزب.

وكانت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أعلنت يوم السبت الماضي عن إصابة ثلاثة مراقبين ومترجم تابعين للأمم المتحدة، إثر انفجار قذيفة قربهم فيما كانوا يقومون بدورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على منصة "إكس" إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، وذلك عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم، وتم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

من جهته، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "استهداف قوات الأمم المتحدة"، معربا عن تضامنه "مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى".

وكان مصدران أمنيان قد كشفا لوكالة "رويترز" أن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات مسيرة إسرائيلية أغارت على آلية عسكرية تابعة لـ"اليونيفيل" قرب بلدة رميش.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية، وقال: "خلافا للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة (لليونيفيل) في منطقة رميش هذا الصباح (السبت)".



