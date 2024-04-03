إسرائيل تحمّل حزب الله المسؤولية عن إصابة عناصر اليونيفيل مؤخرا

(MENAFN
- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- حمّل الجيش الإسرائيلي "حزب الله" المسؤولية عن إصابة ثلاثة عناصر في "اليونيفيل" ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان قبل أيام، مشيرا إلى أنهم أصيبوا جراء انفجار عبوة زرعها الحزب.
وكانت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أعلنت يوم السبت الماضي عن إصابة ثلاثة مراقبين ومترجم تابعين للأمم المتحدة، إثر انفجار قذيفة قربهم فيما كانوا يقومون بدورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على منصة "إكس" إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، وذلك عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم، وتم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".
من جهته، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "استهداف قوات الأمم المتحدة"، معربا عن تضامنه "مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى".
وكان مصدران أمنيان قد كشفا لوكالة "رويترز" أن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم.
من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات مسيرة إسرائيلية أغارت على آلية عسكرية تابعة لـ"اليونيفيل" قرب بلدة رميش.
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية، وقال: "خلافا للتقارير، لم يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة تابعة (لليونيفيل) في منطقة رميش هذا الصباح (السبت)".
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