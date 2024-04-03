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مباحثات يمنية أمريكية تتناول سبل إنهاء الحرب سلميا

4/3/2024 6:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء/PNN- أجرى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده تيم ليندركينغ تناولت سبل تسوية الحرب في اليمن سلميا.

وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الزنداني التقى (في العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء) مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن".

وجرى في اللقاء "مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، واستعراض آفاق العملية السياسية للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء الحرب في اليمن"، حسب البيان.

وأكد الزنداني "التزام الحكومة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني بتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء منظمة الحوثي".

ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل حوالي عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده
السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء
منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

بدوره، جدد ليندركينغ خلال اللقاء الإعراب عن "دعم الإدارة الأمريكية لجهود تحقيق السلام الدائم في اليمن، والتخفيف من الأزمتين الإنسانية والاقتصادية، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في هذا الإطار"، وفق المصدر نفسه.

وهذه أول مباحثات معلنة للمبعوث الأمريكي خلال جولة تشمل السعودية وسلطنة عمان.

والاثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ليندركينغ سيبحث خلال جولته سبل وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأمين سلام دائم للشعب اليمني، دون تحديد زمن الجولة أو برنامجها.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل.

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