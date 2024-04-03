مباحثات يمنية أمريكية تتناول سبل إنهاء الحرب سلميا

(MENAFN
- Palestine News Network ) صنعاء/PNN- أجرى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده تيم ليندركينغ تناولت سبل تسوية الحرب في اليمن سلميا.
وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الزنداني التقى (في العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء) مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والسفير الأمريكي ستيفن فاجن".
وجرى في اللقاء "مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، واستعراض آفاق العملية السياسية للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء الحرب في اليمن"، حسب البيان.
وأكد الزنداني "التزام الحكومة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني بتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء منظمة الحوثي".
ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل حوالي عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده
السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء
منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
بدوره، جدد ليندركينغ خلال اللقاء الإعراب عن "دعم الإدارة الأمريكية لجهود تحقيق السلام الدائم في اليمن، والتخفيف من الأزمتين الإنسانية والاقتصادية، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في هذا الإطار"، وفق المصدر نفسه.
وهذه أول مباحثات معلنة للمبعوث الأمريكي خلال جولة تشمل السعودية وسلطنة عمان.
والاثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ليندركينغ سيبحث خلال جولته سبل وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأمين سلام دائم للشعب اليمني، دون تحديد زمن الجولة أو برنامجها.
و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يشن الحوثيون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل.
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