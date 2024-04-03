أكسيوس: الخلافات الأمريكية- الإسرائيلية بشأن رفح عميقة والجانب الإسرائيلي لا يعترف بمجاعة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-نشر موقع“أكسيوس” تقريراً أعدّه مراسله في تل أبيب باراك دافيد قال فيه إن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن النقاط الرئيسية المتعلقة بالحملة العسكرية التي تريد شنّها إسرائيل ضد رفح عميقة. وقال إن الخلافات العميقة بين أمريكا وإسرائيل كانت واضحة في اللقاء الافتراضي الذي تم بين مسؤولين بارزين من البلدين، وذلك حسب ثلاثة مصادر على معرفة مباشرة باللقاء.

وهي العملية التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سينفذها في المدينة، التي وصل عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة بسبب نزوح أعداد كبيرة من مناطق الحرب في قطاع غزة، بدعم أمريكي أو بدونه.

سوليفان قال إنه لو حدث أن أعلنت المجاعة في غزة فسيكون ثالث إعلان مجاعة في القرن الحادي والعشرين، و”سيكون سيئاً لإسرائيل والولايات المتحدة”

وباتت الحملة من أهم القضايا الخلافية بين أمريكا وإسرائيل بشأن الحرب في غزة. وجاء اللقاء الافتراضي، الذي استمر ساعتين ونصف، بعدما ألغى نتنياهو زيارة وفد رسمي لواشنطن بسبب امتناع أمريكا عن التصويت ضد قرار دعا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقاد الجانب الأمريكي في المحادثات وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. ومن الجانب الإسرائيلي، وزير الشؤون الإستراتيجية المقرب من نتنياهو رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هانغيبي، إلى جانب عدد من المسؤولين في السياسة والدفاع والاستخبارات.

وقال مصدران على معرفة مباشرة باللقاء إنه كان

لقاء عمل عادياً، وعقد الطرفان محادثات بناءة بهدف التوصل إلى تفاهم، وليس مجرد تسجيل النقاط.

وركز معظم اللقاء على طرق إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من المدينة جنوب غزة. وأكدت إدارة بايدن أن عملية جلاء سريعة وغير منظمة ستؤدي إلى كارثة إنسانية. وأشارت ثلاثة مصادر على معرفة بالمحادثات إلى أن الجانب الإسرائيلي قدّمَ رؤية عامة حول إجلاء المدنيين، والتي قد تستغرق أربعة أسابيع، وبناء على الظروف الميدانية. ولكن الجانب الأمريكي أخبر الإسرائيليين أن الخطة غير واقعية، وأن الإسرائيليين يقلّلون من صعوبة المهمة. وقال الأمريكيون إن الكارثة الإنسانية

في غزة، وعلى مدى

الخمسة أشهر الماضية، لا تعطي ثقة بقدرة إسرائيل على إدارة عملية جلاء

منظمة من رفح. وبحسب مصدرين، قال أحد الممثلين الأمريكيين إن عملية جلاء منظمة ومخطط لها قد تحتاج إلى أربعة أشهر، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي.

وقال مصدر:“من الواضح للجميع أنه يجب علينا الاتفاق على أرضية مشتركة”.

وحذر سوليفان الإسرائيليين، في اللقاء، بأن منظمة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد تصدر، في الأسابيع المقبلة، إعلان مجاعة في غزة، وذلك حسب مصدرين على معرفة بما جرى في اللقاء.

وقالت المصادر إن سوليفان أخبر الإسرائيليين أن هذا لو حدث فسيكون ثالث إعلان مجاعة في القرن الحادي والعشرين، و”سيكون سيئاً لإسرائيل والولايات المتحدة”. وبحسب مصدرين، ردّ الإسرائيليون برفض الحديث الأمريكي عن قرب المجاعة في غزة، وزعموا أن الجيش الإسرائيلي لديه المعلومات الأولى، والأفضل، عن الوضع في غزة، وأن الحديث عن مجاعة قائم على معلومات غير صحيحة.

لكن الجانب الأمريكي، حسب واحد من المصادر، ردّ قائلاً إن الإسرائيليين هم الوحيدون في العالم الذين يرفضون القول إن غزة على حافة المجاعة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تتفق مع التقييم الإسرائيلي، وفي ما يتعلق بالوضع في شمال غزة، تحديداً. وقالوا إن إنكار المشكلة ليس موقفاً جيداً من إسرائيل. ونقل الموقع عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة عرضت نهجاً بديلاً عن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. لكن الخطة البديلة قدمت بعبارات عامة، مثل عزل رفح عن بقية القطاع، وتأمين الحدود بين مصر وغزة، والتركيز على استهداف قادة“حماس” في المدينة، والقيام بمداهمات تقوم على معلومات استخباراتية.

قال الأمريكيون إن الكارثة الإنسانية

في غزة، وعلى مدى

الخمسة أشهر الماضية، لا تعطي ثقة بقدرة إسرائيل على إدارة عملية جلاء

منظمة من رفح

وكانت الرسالة من الجانب الأمريكي هي: يجب هزيمة“حماس”، ولكن على الجيش الإسرائيلي العمل بوتيرة منخفضة أكثر مما فعل في مدينتي غزة وخان يونس.

وفي البيان المشترك بعد اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية هزيمة“حماس”، وأن“الجانب الأمريكي عبّر عن مظاهر قلقه بنهج التحرك في رفح. ووافق الجانب الإسرائيلي على أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار”. كما وافق الطرفان على عقد لقاءات افتراضية منفصلة تشترك فيها أربع جماعات عمل لخبراء، خلال الأيام العشرة المقبلة، والتي ستركز على ملامح مختلفة من العملية المحتملة في رفح، بما في ذلك الاستخبارات وخطط العمليات وحلول للمساعدات الإنسانية وكيفية تأمين الحدود بين غزة ومصر. وبعد إنهاء مجموعات العمل من الخبراء سيتم تحديد لقاء بواشنطن في الأسبوعين المقبلين.



