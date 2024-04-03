الأكثر تسجيلاً من الركلات الحرة.. رونالدو يقلص الفارق مع ميسي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، مطاردة عرش غريمه الأزلى، الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة، وذلك بعدما أحرز هدفين ضد أبها، مساء أمس الثلاثاء، من ركلات حرة، من أصل 3 أهداف سجلها في المباراة.

وسجل كريستيانو رونالدو الركلتين في الدقيقتين 11 و21 خلال المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن الجولة 26 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل الثاني من الجهة اليسرى ببراعة شديدة.

وبهذه الثنائية، وصل رونالدو إلى 63 هدفا من الركلات الحرة المباشرة رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي.

وقلص رونالدو الفارق مع ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى ركلتين فقط، حيث سبق أن سجل الأرجنتيني 65 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

يذكر أن رونالدو عزز تصدره لترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 هدفًا موسعا الفارق مع ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال إلى 7 أهداف.

وبحسب شبكة أوبتا، فإن رونالدو بات أول لاعب يسجّل هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين في لقاء واحد بدوري المحترفين السعودي، منذ جلال الداودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.



وحقق كريستيانو رونالدو رقمًا غير مسبوق له مع النصر السعودي، حيث ساهم رونالدو في 4 أهداف بشوط واحد ضد أبها، بعدما سجل 3 أهداف، وصنع هدفًا.

وسجل رونالدو الهاتريك الخامس له مع النصر في كل البطولات منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023.

لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو هاتريك في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي التي انتهت بفوز النصر 5-1.

وبخلاف مباراة الطائي، سجل النجم البرتغالي هاتريك في مرمى الوحدة (سوبر هاتريك)، وضمك بالموسم الماضي من الدوري، والفتح في الموسم الحالي من المسابقة.

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