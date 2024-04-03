دراسة صادمة عن تأثير التدخين الإلكتروني على صحتك

أكدت دراسة حديثة أن التدخين الإلكتروني يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب. وأظهرت الدراسة التي استمرت أربع سنوات أن أولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة بنسبة الخمس تقريبًا للإصابة بالحالة المرضية القاتلة.

وقال الخبراء إن الأمر مثير للقلق جداً بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخنون إلكترونياً. وقصور القلب هو حالة يصبح فيها القلب متصلبًا جدًا أو ضعيفًا جدًا بحيث لا يتمكن من ضخ الدم بشكل فعال كما ينبغي.

ويعاني أكثر من مليون بالغ في المملكة المتحدة ونحو 6.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة من أعراضه المنهكة.

وتتبع الباحثون 175 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، ووجدوا أن أولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة بنسبة 19% للإصابة بقصور القلب.

وقال الدكتور ياكوبو بن الحسن، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، من MedStar Health في بالتيمور: "المزيد والمزيد من الدراسات تربط السجائر الإلكترونية بالآثار الضارة وتكتشف أنها قد لا تكون آمنة كما كان يعتقد سابقًا"، وفقا لديلي ميل.

وأضاف "مع المزيد من الأبحاث، سنكشف الكثير عن العواقب الصحية المحتملة ونحسن المعلومات للعامة."

سيتم عرض النتائج في المؤتمر العلمي السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب اليوم.

وشملت الدراسة 175667 بالغًا أمريكيًا، بمتوسط عمر 52 عامًا. وأصيب نحو 3242 منهم بقصور في القلب خلال فترة المتابعة التي استمرت أربع سنوات.

ارتبط استخدام السجائر الإلكترونية بزيادة ذات دلالة إحصائية في خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعًا من قصور القلب، والمعروف باسم قصور القلب مع الكسر القذفي المحفوظ (HFpEF) - حيث تصبح عضلة القلب متصلبة ولا تمتلئ بالدم بشكل صحيح بين الانقباضات.

ومع ذلك، لم يثبت أنه يزيد من خطر انخفاض الكسر القذفي (HFrEF) - حيث تصبح عضلة القلب ضعيفة ولا يضغط البطين الأيسر بقوة كما ينبغي أثناء الانقباضات.

وتعد هذه النتائج جزءًا من الأدلة المتزايدة حول الأضرار الصحية المحتملة طويلة المدى الناجمة عن التدخين الإلكتروني.

ورغم أن مسؤولي الصحة يعتبرونها عمومًا أقل ضررًا من التدخين، إلا أن الأبحاث السابقة وجدت أن السجائر الإلكترونية تسبب نفس الارتفاع في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب التي تظهر بعد تدخين التبغ.

ووجدت دراسة أجريت الشهر الماضي أنها تسبب تغيرات في الخلايا مماثلة لتلك التي يحدثها التدخين، مما قد يؤدي إلى تحولها إلى خلايا سرطانية.

وتشير الأرقام إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال جرب التدخين الإلكتروني على الرغم من أنه غير قانوني لمن هم أقل من 18 عاماً، بينما تضاعف عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

وقد دفع ذلك الحكومة البريطانية إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى مكافحة آفة التدخين الإلكتروني لدى الأطفال.

بموجب مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، تم وضع صلاحيات جديدة لتقييد نكهات السجائر الإلكترونية والتعبئة والتغليف التي يتم تسويقها عمدًا للأطفال.

وقال جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "هذه هي أكبر دراسة حتى الآن تظهر صلة واضحة بين التدخين الإلكتروني وزيادة فرصة الإصابة بقصور القلب، وهو مرض موهن يمنع قلبك من العمل بشكل صحيح".

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيف يزيد تدخين السجائر الإلكترونية من خطر الإصابة بقصور القلب، ولكن هذه النتائج المهمة تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن التدخين الإلكتروني له تأثير ضار طويل المدى على القلب والأوعية الدموية.









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