أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.1 تريليونات للمرة الأولى

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة 4.1 تريليونات درهم بنهاية شهر يناير الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 % إلى 4.109 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليونات درهم في ديسمبر 2023.

وذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 % من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 %. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5 %.

وبحسب تقرير ((المركزي))، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 % من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 % بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 %، وودائع القطاع العام بنسبة 1 %، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 %.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 % من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 % مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 % والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 % والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5 %.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد ((ن1)) - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ((الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)) - ارتفع بنسبة 0.1 % من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد ((ن2)) - الذي يشمل ((ن1)) + الودائع شبه النقدية ((الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)) - بنسبة 0.2 % من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد ((ن1)) إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع مجمل عرض النقد ((ن3)) - الذي يشمل ((ن2)) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3 % من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد ((ن2)) وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.

ميزانية

وتجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 730 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 % لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية ((المركزي)) في جانب الأصول بواقع 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 213.17 مليار درهم، و161.51 مليار درهم للودائع، و1.93 مليار درهم للقروض والسلف، و26.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 325.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.23 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و18.31 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و18.31 مليار درهم خصوم أخرى.

أصول أجنبية

ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

ونمت أصول المصرف المركزي الأجنبية بقيمة 14 مليار درهم ليرتفع رصيدها الإجمالي من 681 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 695 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري. وأوضحت الإحصائيات، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.04 % من 681.15 مليار درهم خلال ديسمبر الماضي إلى 695.04 مليار درهم في نهاية يناير 2024، بزيادة تعادل 13.89 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 39 %، مقابل 500.51 مليار درهم خلال يناير 2023، بزيادة تعادل نحو 194.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 48 % إلى 464.86 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 314.37 مليار درهم في يناير 2023.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 182.79 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.3%، مقابل 143.64 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.15 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 47.39 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ نحو 11.5 % مقارنة بنحو 42.5 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 5 مليارات درهم.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.