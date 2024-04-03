إطلاق «شوبا للأثاث» في مدينة دبي الصناعية بـ 450 مليون درهم

أعلنت ((مجموعة شوبا))، المطور العالمي للعقارات الفاخرة، عزمها إنشاء مصنع ثانٍ لشركة ((شوبا للأثاث)) من خلال توقيع اتفاقية تأجير أراضٍ مع مدينة دبي الصناعية، المركز الصناعي الرائد على مستوى المنطقة، لبناء منشأة تصنيع بقيمة 450 مليون درهم. ومن المقرر أن يصبح المصنع أكبر المرافق المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات.

ويمثل المصنع الجديد خطوة نوعية في مسيرة ((مجموعة شوبا)) منذ انطلاقتها في العام 1976 كشركة لتصنيع الأثاث والتصميم الداخلي في سلطنة عُمان. ويشكل إطلاق مشروع ((شوبا للأثاث)) في مدينة دبي الصناعية استمراراً لإرثها وتجسيداً لالتزامها الراسخ بالتميز.

ومن خلال دمج التقنيات المتطورة، تسعى المجموعة إلى إنشاء أكبر مصنع أثاث متطور ومؤتمت بالكامل في دولة الإمارات، تماشياً مع نهجها لتعزيز الابتكار والتميز في هذا القطاع. وسيمتد المصنع على مساحة 84000 متر مربع، بمساحة مبنية تبلغ 50000 متر مربع، وسيتم تزويده بالقدرات اللازمة لتصنيع مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الأرائك والمقاعد والكراسي والأسرّة ومقاعد السيارات والطائرات، والخزائن المجمعة والمسطحة للسوق المحلية وعملاء التصدير.

ويأتي اختيار ((مجموعة شوبا)) لمدينة دبي الصناعية كوجهة لإنشاء المصنع تماشياً مع التزامها بدعم الجهود الدؤوبة لدولة الإمارات وإمارة دبي.