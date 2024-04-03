قرار «فيفا» يحسم مصير إقامة القمة المصرية بالسعودية

كشف خبير اللوائح المصري نصر عزام، عن مفاجأة بشأن إقامة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية.

وكتب عزام عبر حسابه بمنصة "فيس بوك": "لا يوجد قرار رسمي أو لائحة من فيفا تمنع إقامة مباريات الدوري المحلي خارجيًا، على الرغم من صدور توصية لجنة أصحاب المصالح بفيفا بمنع إقامة مباريات الدوري المحلي خارجيًا، وقد تكون مباراة الزمالك والأهلي هي أول مباراة لدوري محلي تقام خارجيًا على مستوى العالم".

وتابع: "لم ينجح حتى الآن الدوري الإسباني في إقامة مباريات من الدوري بأمريكا في ضوء اتفاقه مع إحدى الشركات الأمريكية، بسبب رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين بإسبانيا إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا، وصدور أحكام من المحاكم الاسبانية برفض إقامة تلك المباريات خارج إسبانيا وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة العليا بعد اعتراض لاليجا".

أكمل: "سيتضح خلال الفترة القادمة في ظل رغبة فيفا سابقًا بعدم إقامة مباريات الدوريات خارجيًا، وإذا يمكن أن ترفض فيفا إقامة المباراة خارجيًا، أو تترك الأمر للاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم لاتخاذ القرار في هذا الشأن، وإذا سيكون هناك أي قرارات أو أحكام قضائية في مصر بمنع إقامة مباراة الزمالك والأهلي خارج مصر، مثلما حدث في إسبانيا".

وأضاف: "كان تراجع فيفا عن إصدار لائحة منع إقامة مباريات الدوريات المحلية خارجيًا، جاء بعد وجود دعوى أمام المحاكم الأمريكية ضد فيفا لمخالفة قانون منع الاحتكار بأمريكا، واحتمالية صدور قرار ضد فيفا، وهو الأمر المماثل لما حدث بخصوص دوري السوبر ليج في أوروبا، عند إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرارها، بخصوص مخالفة فيفا ويويفا للقوانين الأوربية المتعلقة بالمنافسة".

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