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البلجيكي مارك بريس مدربًا لمنتخب الكاميرون

4/3/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا لمنتخب الكاميرون خلفًا لريجوبير سونج.

وترك سونج منصبه نهاية الشهر الماضي بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.

واستلم سونج المهمة في فبراير 2022، وقاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 بفوز دراماتيكي على الجزائر (2-1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية (0-1 ذهابا في دوالا).

لكن الكاميرون، بطلة القارة السمراء 5 مرات، خرجت من دور المجموعات، على الرغم من فوزها المفاجئ على البرازيل 1-0 في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفي البطولة الإفريقية، بدأت الكاميرون مشوارها بتعادلٍ مع غينيا 1-1، ثم خسرت أمام السنغال 1-3 قبل الفوز الصعب على غامبيا 3-2، ومن بعده الخروج من ثمن النهائي على يد نيجيريا بخسارتها بهدفين نظيفين.

ويعول منتخب "الأسود غير المروضة" الآن على خبرة بريس، ابن الـ 61 عاماً الذي أشرف على 15 فريقاً خلال مسيرة تنقل فيها بين بلجيكا وهولندا والسعودية، حيث أشرف على الفيصلي والرائد.

وكانت التجربة الأخيرة لبريس مع لويفن البلجيكي الذي أمضى معه 3 مواسم من 2020 حتى 2023.

ويستلم بريس الكاميرون ومنتخب "الأسود غير المروضة" في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة الى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.

وسيكون الاختبار التالي في يونيو حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت 4 نقاط أيضاً من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنجولا (نقطتان من تعادلين).

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