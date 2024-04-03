البيت الأبيض: لا إفطار مع الجالية المسلمة هذا العام

أعلنت الناطقة باسم إدارة جو بايدن الذي يتعرض لانتقادات كثيرة من الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة لدعمه الهجوم الإسرائيلي على غزة، أن البيت الأبيض لن ينظم حفلة استقبال عامة لمناسبة شهر رمضان هذا العام، خلافا لعامَي 2022 و2023.

وأوضحت كارين جان-بيار أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي خلال اليوم "اجتماع عمل" مع "وجهاء من الجالية الإسلامية" أصروا على أن يكون الاجتماع "مغلقا".

وبعد هذا اللقاء، سيشارك الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما في إفطار "صغير" مع أعضاء مسلمين في إدارته وفق جان-بيار.

وأضافت "يأتي ذلك بناء على طلب من أفراد المجتمع (المسلم)، هذا ما أرادوه ونحن نتفهم ذلك".

وفي عامَي 2022 و2023، استقبل جو بايدن مئات الضيوف في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر وألقى في المرّتين خطابا.

لكن الأمر مختلف هذا العام مع شعور الجالية الأمريكية المسلمة بالغضب إزاء سياسات الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.

ويتّهم عدد كبير من المسلمين والأمريكيين من أصل عربي جو بايدن بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

وحيثما يذهب، يتجمع متظاهرون رافعين لافتات تتّهمه بارتكاب "إبادة".

وتمت معاقبة جو بايدن، المرشح لولاية ثانية، في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التمهيدية في ميشيغن حيث يعيش مجتمع مسلم كبير، في فبراير.





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