دبي تحتفي بعمالها وتشاركهم فرحة عيد الفطر

تنظم إمارة دبي 4 احتفالات كُبرى للعُمال سنوياً تقديراً لدورهم وذلك في عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم العالمي للعُمال ورأس السنة تتضمن عروضاً موسيقية وفنية ورياضية ومسابقات وجوائز قيمة.



وتنطلق احتفالات عيد الفطر تحت شِعار (نحتفل معاً بالعيد) وتنظم في ثلاثة مواقع رئيسية في جبل علي والقوز والمحيصنة، وسوف تشهد الاحتفالات مسابقات وفرصا للفوز بجوائز قيمة منها سيارات وسبائك ذهبية وهواتف ذكية وبطاقة حسومات.

وتأتي الاحتفالية بعيد الفطر والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي نظمته الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برعاية من دائرة الأراضي والأملاك بدبي كراعٍ حصريّ، ووشوبا العقارية كراعٍ ماسيّ، وإلينغتون العقارية وشركة أمنيات كراعٍ ذهبي، وطيران الإمارات كناقلٍ رسمي، إلى جانب جائزة تقدير العالمية، وشركة مليبار كداعمين رئيسيين.

وستشمل الاحتفالية سوقاً عمالياً يحاكي الأسواق القديمة ويعرض مواد غذائية وحرفا يدوية محلية ومنتجات العمال الأساسية، كما ستنظم بطولاتٍ رياضية يقوم المشاركون فيها بالتنافس مثل الكريكيت وكُرة الريشة والكُرة الطائرة وكُرة القدم وكرة السلة.

وستتضمن الفعاليات فقرات للأسئلة والأجوبة لإثراء معارف ومعلومات جمهور الحاضرين.

ورصدت الاحتفالية جوائز قيمة مقدمة من العديد من الجهات الراعية منها تذاكر سفر مُقدمة من طيران الإمارات كناقلٍ رسمي للحدث و 3 سيارات نيسان صني جديدة و 150 هاتفا محمولا و600 بطاقة حسومات خاصة مقدمة من جائزة تقدير، بالإضافة إلى 300 سبيكة ذهبية مقدمة من شركة مليبار.





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