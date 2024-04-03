اتفاقية بين «محمد بن راشد للإسكان» و«تعاونية الاتحاد» لدعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمؤسسة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيعها اتفاقية مع "تعاونية الاتحاد" في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المحدود. وتهدف الاتفاقية، التي تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى دعم مشاريع المؤسسة الاستثمارية وبرامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية ومن ضمنها الحالات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم تعاونية الاتحاد بتقديم دعم مالي يصل إلى مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى بطاقات شرائية بقيمة 500 ألف درهم، وذلك لمساعدة الأسر المتعثرة والمستفيدة من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الطرفين لتوطيد العلاقات ودعم التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة التي لها تأثير إيجابي وملموس في حياة المستفيدين.

من جانبه، أكد السيّد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم جهود المؤسسة لتوفير سكن كريم للأسر المستحقة، معبرًا عن تقديره لتعاونية الاتحاد لمساهمتها القيّمة ودورها الفعّال في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمستفيدين.

وقال: "نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مجتمعنا، وخاصةً على الأسر ذات الدخل المحدود والمستفيدين من برامجنا الإسكانية. وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع، وتؤكد على روح التعاون والمسؤولية التي تجمع بين مختلف القطاعات في دولتنا الحبيبة."

وأعرب سعادة محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام تعاونية الاتحاد بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والأسر في دبي.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العمل الإنساني والمساهمة في بناء مجتمع متماسك وداعم لأفراده.

وتضاف هذه الاتفاقية إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة عبر زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت:





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