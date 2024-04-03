برعاية صندوق الفرجان.. اختتام دورة حتا الرياضية الرمضانية

اختتمت دورة حتا الرياضية الرمضانية فعالياتها، برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، حيث شهدت الدورة مشاركة 858 شخصاً، من بينهم 30 من كبار المواطنين. وبلغت جوائز الدورة المالية 270 ألف درهم، تم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتضمنت الدورة، التي انطلقت في 12 مارس الماضي، عدة ألعاب هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للنساء، ورفع الأثقال، والرياضات الإلكترونية، لتكون بذلك، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، وأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على مستوى دبي.

الفائزون بالمراكز الأولى

وفي بطولة كرة قدم الصالات فاز فريق النصر بالمركز الأول، في حين حل فريق الزمن في المركز الثاني وفريق أمورا في المركز الثالث.

وحصد فريق أونلي فرش المركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للرجال، وجاء فريق الإعصار الحتاوي في المركز الثاني، وفريق فولي لايف في المركز الثالث، كما فاز فريق دبي بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للسيدات، وحل فريق سكاي ثانياً، وفريق سبايكر في المركز الثالث.

وفاز فريق دريم تيم بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وجاء فريق المحرق في المركز الثاني، وفريق الخبرة في المركز الثالث.

وفي بطولة الريشة الطائرة تحت الـ 18 سنة "بنات" فازت بالمركز الأول سلمى حسام مصطفى، وحلت ميثه عبيد الكعبي في المركز الثاني، وشما علي الكعبي في المركز الثالث، وغزلان علي سعد في المركز الرابع.

في بطولة "السيدات"، فقد فازت بالمركز الأول: مشاعر إبراهيم سليمان، وفي المركز الثاني: خولة عبيد الكعبي، وفي المركز الثالث: سناء سالم، وفي المركز الرابع: شيخة حمد.

وفي بطولة الرياضات الإلكترونية "فردي" حل كريم محمد أولاً وعبد الله السليطني ثانياً وعبد الله سيف البدواوي في المركز الثالث، وفي "الفرق التعاونية"، جاء علي مرزوق ومحمد عبيد أولاً، وسلطان سالم وعمار مزبان ثانياً.

وفي بطولة رفع الأثقال فئات Bench press، وزن أقل من 75 كلغ تعادل أحمد سعيد الكعبي، وخميس حسن غزوان، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز محمد جمعة الوشاحي، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز ناصر عبدالله معضد، أما ضيف البطولة فكان نادر عبدالله المعمري.

في فئات Deadlift، فاز بوزن أقل من 75 كلغ، أحمد نييد سعيد الكعبي، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز الحارث أحمد صالح، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز أحمد سالم علي، وماهر خليل، أما ضيف البطولة فكان أيمن عبدالله المعمري.

اقبال جماهيري

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على رعاية الفعاليات التي تجمع أبناء فرجان دبي في أجواء مميزة ترسخ الترابط المجتمعي وتعزز روح المنافسة الإيجابية بين أبناء الفريج الواحد، وبما يحقق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تحقيق سعادة المواطنين.



وأضاف: يعكس الزخم الكبير والحضور الجماهيري الذي حظيت به دورة حتا الرياضية الرمضانية وعي المواطنين بأهمية الرياضة وحرصهم على المشاركة في كافة المبادرات التي تشهدها فرجان دبي المختلفة وتستهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة.

مشاركة واسعة

بدوره قال حيي حسن البدواوي رئيس اللجنة المنظمة لدورة حتا الرياضية الرمضانية إن الدورة أصبحت أحد أبرز

الدورات الرياضية ضمن أجندة الفعاليات الرياضية

المجتمعية في إمارة دبي نتيجة تنوع بطولاتها وفعالياتها التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى المشاركة الواسعة من الرياضيين والمستوى المتميز للمنافسات والحضور الجماهيري الكبير .

وأكد أن دورة حتا الرياضية الرمضانية تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز الرياضية المجتمعية وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بما ينعكس على صحة المواطنين، مثنياً على جهود الشركاء الداعمين للدورة لجهودهم في إخراج الحدث في أبهى صورة.

وأقيمت دورة حتا الرياضية الرمضانية هذا العام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي، وشهدت الدورة تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، بما في ذلك أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور.

يذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

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