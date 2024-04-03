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مدرب الوصل: الانسجام قادنا للفوز الكبير على الجزيرة

4/3/2024 5:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الصربي ميلوش ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل، أن فريقه استحق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الجزيرة خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه وبرغم تراجع الأداء نسبياً في الشوط الثاني، إلا أنه صنع عدداً من الفرص، حيث كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف ميلويفيتش أن الفريق يواصل أداءه الجيد منذ بداية الموسم، لأنه يملك العديد من اللاعبين المميزين، ممن لديهم الطموح، بتحقيق الانتصارات، بقيادة زميلهم فابيو ليما.

وقال إن لاعبي الفريق قدموا أداءً جيداً، اعتمد على الانسجام الكامل بين الجميع، وهو ما قاد الفريق إلى الفوز بهذه النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي.
وسيواجه الوصل في نصف النهائي للبطولة، الفريق المتأهل من لقاء العين واتحاد كلباء.

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