شرطة دبي تضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائياً في رمضان

ضبطت شرطة دبي منذ بداية شهر رمضان ولغاية 18 من الشهر الفضيل من ضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائيا، وحررت العديد من المخالفات بحق سائقيها نتيجة التهاون وعدم الالتزام بقواعد القيادة في الأماكن المخصصة لها.

وقال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، إن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة الدراجات تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مُقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مُجهزة بمكابح صالحة.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، حرص شرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً إلى اهتمام شرطة دبي بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأوضح اللواء الغيثي أن شرطة دبي لا تألو جهداً في سبيل تقديم تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

ودعا اللواء عبدالله الغيثي سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس.

كما وناشد أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.





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