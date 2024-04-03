مدرب النصر: الهدوء والتركيز وراء الفوز على عجمان والتأهل لنصف نهائي الكأس

أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق عجمان أمس، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أقيم على ملعب الشارقة، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بالهدوء بعد تلقيهم هدف المبادرة من عجمان في الدقيقة 13، لأن الهدوء والتركيز وتنظيم الصفوف هو الذي يصنع الفرص، ويقود إلى إدراك التعادل والفوز، وهو ما تحقق بالفعل.

وقال شرودر:" التنظيم الجيد والتركيز قاد فريقي إلى إدراك التعادل والفوز في 4 دقائق فقط، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات، وهذا الفوز يمثل لنا قيمة كبيرة، لأنه صعد بنا إلى نصف نهائي بطولة مهمة نتمنى أن نصل فيها لأبعد نقطة".

وتمكن النصر من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع المدرب الهولندي الفريد شرودر للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم، في جميع البطولات.

وكانت آخر خسارة تعرض لها النصر في مسابقة الدوري أمام الوصل بهدف دون مقابل في مسابقة الدوري، ليخوض بعدها 4 مباريات في الدوري، فاز في 3 على كل من الجزيرة، وبني ياس، وحتا، وتعادل في واحدة أمام الشارقة، فيما فاز بدور الـ 16 من كأس رئيس الدولة على خورفكان 1-0، ثم أخيراً على عجمان 2-1 في ربع النهائي.

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