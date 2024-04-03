الإمارات تقدم إمدادات غذائية للمتضررين من الانهيار الأرضي في الفلبين

قدمت دولة الإمارات إمدادات غذائية لمساعدة الآلاف من المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في مقاطعة دافاو دي أورو جنوب الفلبين، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيار أرضي في منطقة إيليزالدي، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وقال سعادة محمد القطام، سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين: "يأتي إرسال الإمدادات الغذائية في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الكوارث الطبيعة، والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية، وتستلزم التدخل لدعم السكان المتضررين".

وأكد سعادته مواصلة الدولة جهودها الحثيثة لتقديم العون والدعم للمتضررين من الفيضانات المدمرة في دافاو دي أورو، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.

من جانبه قدم معالي ريكس غاتشياليان وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين، الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للاستجابة الإنسانية ووقوفها مع الفلبين في أوقات الحاجة.





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