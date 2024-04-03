الإمارات تقدم إمدادات غذائية للمتضررين من الانهيار الأرضي في الفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدمت دولة الإمارات إمدادات غذائية لمساعدة الآلاف من المتضررين جراء الأمطار الغزيرة في مقاطعة دافاو دي أورو جنوب الفلبين، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيار أرضي في منطقة إيليزالدي، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.
وقال سعادة محمد القطام، سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين: "يأتي إرسال الإمدادات الغذائية في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الكوارث الطبيعة، والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية، وتستلزم التدخل لدعم السكان المتضررين".
وأكد سعادته مواصلة الدولة جهودها الحثيثة لتقديم العون والدعم للمتضررين من الفيضانات المدمرة في دافاو دي أورو، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.
من جانبه قدم معالي ريكس غاتشياليان وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين، الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للاستجابة الإنسانية ووقوفها مع الفلبين في أوقات الحاجة.
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