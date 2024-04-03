الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 33

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.
أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وتقل
السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 33 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.
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