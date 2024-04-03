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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 89 55 دولار

4/3/2024 5:16:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.33 دولار ليبلغ 89.55دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
88.22 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.50 دولار لتبلغ
88.92 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.44 درلار لتبلغ 85.15 دولار.

MENAFN03042024000130011022ID1108052994

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