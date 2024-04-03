سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 89 55 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
1.33 دولار ليبلغ 89.55دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
88.22 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.50 دولار لتبلغ
88.92 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.44 درلار لتبلغ 85.15 دولار.
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