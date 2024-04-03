Wednesday, 03 April 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد المصارف تعطيل البنوك المحلية غدا بمناسبة الانتخابات

4/3/2024 5:16:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل البنوك المحلية غدا الخميس، باعتباره يوم راحة بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الأمة 2024 وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق السابع من أبريل الجاري.


MENAFN03042024000130011022ID1108052993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث