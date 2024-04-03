اتحاد المصارف تعطيل البنوك المحلية غدا بمناسبة الانتخابات
التاريخ
4/3/2024 5:16:39 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل البنوك المحلية غدا الخميس، باعتباره يوم راحة بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الأمة 2024 وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق السابع من أبريل الجاري.
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