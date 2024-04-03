القطاع غير النفطي في السعودية ينمو للشهر 42 على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مسح صدر الأربعاء، أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش في مارس مدعوما بطلب قوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.



وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 42 على التوالي.



وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.

