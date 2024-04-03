القطاع غير النفطي في السعودية ينمو للشهر 42 على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مسح صدر الأربعاء، أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش في مارس مدعوما بطلب قوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 42 على التوالي.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.
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