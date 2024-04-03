التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5 % خلال آذار الماضي

التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5 % خلال آذار الماضي
التاريخ
4/3/2024 5:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 % في مارس على أساس سنوي، لكنه بقي أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين البالغة 69.1 %.
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