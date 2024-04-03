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التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5 % خلال آذار الماضي

4/3/2024 5:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 % في مارس على أساس سنوي، لكنه بقي أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين البالغة 69.1 %.













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