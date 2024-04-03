ورقة حقائق حول استهداف المنظومة الصحية وانعكاسها على مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أصدرت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ورقة حقائق عن واقع مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة، في ظل استمرار الإبادة الجماعية، والظروف المعقدة والمخاطر الحقيقة المحدقة بحياة بالمرضى.

وتطرقت ورقة الحقائق إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستهداف السكان المدنيين في هجماتها الحربية، وممتلكاتهم على نطاق واسع، وتعمد مهاجمة، وتدمير الخدمات والطواقم الطبية، والمستشفيات، والمراكز التخصصية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى، وتعرقل وصول الأجهزة والمعدات الطبية، والمحروقات اللازمة لتشغيلها، وتعرض حياة المرضى والجرحى للخطر وتضاعف من معاناتهم، وحرمان المرضى والجرحى من المدنيين من الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرمانهم من الحصول على الغذاء الكاف.

وأشارت إلى أن مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة يواجهون ظروفا معقدة وخطيرة، نتيجة تدمير 5 مراكز متخصصة في تقديم خدمات الغسيل الكلوي من أصل 7، مع استمرار النقص الحاد في الأدوية، والمستلزمات الطبية، واستمرار العراقيل، ومهاجمة المناطق السكنية، والتهجير القسري للسكان، وإجبار المرضى على ومغادرة المستشفيات بغض النظر عن حالتهم الصحية في تعمد لقتلهم، وهو ما تسبب فعليا في وفاة العديد منهم، نتيجة عدم قدرتهم على تلقي العلاج، وسوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع.

وفيما يلي أهم ما ورد في ورقة الحقائق:

استهداف المنظومة الصحية وأثره على مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة:

تسببت الهجمات الحربية في استشهاد (476) من الكوادر الطبية وأصحاب الاختصاص الطبي، واستهدفت (155) مؤسسة صحية ودمرتها بشكل كلي وجزئي، وأخرجت (32) مستشفى و(53) مركزا صحياً عن الخدمة، وعرقلت وصول الوقود إلى المستشفيات المتبقية، ما أفقد المستشفيات قدرتها العلاجية والاستيعابية، وباتت الطواقم الطبية تعالج الجرحى والمرضى بإمكانيات متواضعة

ويبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي قبل العدوان على قطاع غزة نحو (1,100) مريض، كانوا يتلقون العلاج وجلسات الغسيل الكلوي في (7) مراكز، هي: مجمع الشفاء الطبي، ومركز نورة الكعبي في شمال غزة، ومستشفى الرنتيسي للأطفال، ومستشفى القدس، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس، ومستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح.

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها العسكري على القطاع جميع المراكز المتخصصة في تقديم خدمة الغسيل الكلوي باستثناء القسمين الموجودين في مستشفيي شهداء الأقصى، وأبو يوسف النجار، الأمر الذي يهدد حياة المرضى ويحرمهم من حقهم في العلاج.

ترافق التهجير القسري للسكان من شمال غزة ومدينة غزة، مع تدمير المراكز الطبية وأقسام الكلية الصناعية بما فيها من أجهزة، مما تسبب في خلل كبير في توزيع المرضى، وخلق ضغط كبير على القسمين الوحيدين في مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى أبو يوسف النجار، بحيث لم تُلبى الحاجة الحقيقة في حدودها الدنيا للمرضى.

وكشفت المصادر الطبية أن (18) مريضاً توفوا في قطاع غزة نتيجة عدم قدرتهم على تلقي العلاج وجلسات الغسيل الكلوي في المراكز والمستشفيات، فيما استشهد 10 منهم نتيجة الهجمات العسكرية.

ويهدد استمرار النقص والعجز في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وخاصة الأدوية المثبطة للمناعة، حياة المرضى بما فيهم (500) مريض تمكنوا من زراعة كلى داخل وخارج فلسطين، وهؤلاء المرضى معرضون لطرد أجسامهم للكلية المزروعة أو فشل عملها ويخشى أن يعودوا لغسيل الكلى حال استمرار هذا العجز في الأدوية.



واقع مرضى الفشل الكلوي خلال العدوان على قطاع غزة:

كان يحصل مرضى الفشل الكلوي في مستشفى شهداء الأقصى في السابق على الخدمة من خلال (21) جهاز غسيل كلوي، من بينها جهازين معزولين في غرف ومخصصين لمرضى الكبد الوبائي، وكانوا يخضعون إلى 3 جلسات منتظمة في الأسبوع بواقع (10-12) ساعة، حتى يتم إزالة السموم والسوائل من جسم المريض.

ارتفع عدد مرضى الفشل الكلوي الذين يتلقون الخدمة في مستشفى شهداء الأقصى من 144 مريضا إلى 440 مريضا، حيث تم إضافة 3 أجهزة غسيل كلى أخرى بصعوبة بالغة نظراً لضيق ومحدودية المكان، منهم جهاز مخصص للأطفال، وأصبح في القسم 24 جهاز غسيل كلى، من بينها 4 أجهزة تخطت ساعات العمل الرسمية بما يفوق 25 ألف ساعة عمل.

دفع ارتفاع عدد مرضى الفشل الكلوي، الذين يترددون على قسم الكلية الصناعية، بالإضافة إلى شح الإمكانيات، إدارة مستشفى شهداء الأقصى إلى تقليص عدد جلسات الغسيل الكلوي وساعاتها، فأصبح المريض يتلقى 4 ساعات في الأسبوع على جلستين، وهذا تسبب في تراكم السموم وزيادة السوائل ومضاعفة الخطورة على حياة المرضى، ونتيجة الضغط الكبير وزيادة ساعات العمل على الأجهزة وعلى محطة معالجة المياه تتكرر الأعطال.

بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي في محافظة رفح قبل العدوان 115 مريضا، كانوا يتلقون الخدمة من خلال (18) جهازا

في مستشفى أبو يوسف النجار حيث يخضع المريض ل (3-4) جلسات في الأسبوع، تتراوح مدة الجلسة ما بين 3 إلى 4 ساعات.

بعد العدوان وتدمير مراكز وأجهزة الغسيل الكلوي في غزة وشمالها وخانيونس، ونزوح السكان إلى جنوب القطاع، ارتفع عدد المرضى إلى حوالي (600) مريض، ولم تتمكن إدارة المستشفى من إضافة سوى جهاز واحد ليصبح عددها (19) جهازاً، خصص أحدهم لمرضى الكبد الوبائي، وعلى ضوء هذا العجز والضغط الكبير اضطرت المستشفى إلى خفض عدد الجلسات إلى جلستين أسبوعيا، وتقليص مدة الجلسة لتصبح ما بين (2-3) ساعات.

يعمل قسم غسيل الكلى في مستشفى أبو يوسف النجار على مدار الساعة وبدون إجازات، وبدون فواصل بين الجلسات نظراً لضغط العمل وارتفاع أعداد المرضى ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية يوجد في القسم (3-5) أجهزة غسيل كلوي تتكرر فيه الأعطال ويتم إصلاحها.

تكشفت الفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها لمرضى الفشل الكلوي بأن السموم في أجساد المرضى تفوق المستوى الطبيعي نتيجة سوء التغذية، واعتماد المرضى في الأطعمة على المعلبات التي تحتوي على مواد حافظة وأملاح، وعدم وجود أغذية غنية بالبروتينات وأطعمة صحية تغذي المناعة لمرضى الفشل الكلوي.

أفادت السيدة/ عائشة محمد حسن مطر البالغة من العمر (68) عاماً، من سكان مخيم جباليا، والتي تعاني من مرض الأورام والفشل الكلوي، بما يلي:

"منذ ثلاث سنوات أصبت بالفشل الكلوي، بالإضافة إلى مرض الأورام، كنت أتلقى جلسات الغسيل الكلوي في مركز نورة الكعبي شمال غزة، وخضعت في هذا المركز على جلسات العلاج بشكل منتظم وبساعات كافية حيث أنني كنت أخضع لجلسات الغسيل الكلوي يوم بعد يوم بواقع 4 ساعات في اليوم، لكن نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدمير مركز نورة الكعبي اضطررت للنزوح بتاريخ 22/11/2023، إلى جنوب مدينة غزة، وبسبب صعوبة الأوضاع المالية وعدم قدرتي على دفع ثمن المواصلات تعمدت البحث وإيجاد مأوى عبارة عن كرفان قريب من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح حتى أتمكن من حضور جلسات العلاج".

واقع مستشفى شهداء الأقصى مختلف تماماً وقاسي فالمكان ضيق وفيه ازدحام شديد من المرضى وأحصل على جلسات العلاج فقط يومين في الأسبوع بواقع ساعتين في اليوم وهذا غير كاف ويسبب لي تسمم في الدم فعدد الساعات لا تساعد على تنظيف الجسم من السموم، لكن إدارة المستشفى بررت تقليص عدد الأيام وساعات الجلسات بسبب الأعداد الكبيرة من المرضى. ولا تتوقف معاناتي على هذا فحسب، بل إن النظام الغذائي لا يتناسب مع حالتي الصحية، حيث أعتمد في قوت يومي على المعلبات التي نتسلمها من المؤسسات، ولا يوجد لحوم ولا فواكه ولا خضروات ولا مياه معقمة وهذا أثر على حالتي الصحية فجميع الأغذية بها مواد حافظة وأخبرني الطبيب أنها لا تصلح لمرضى الفشل الكلوي وبسبب سوء التغذية أخبرني المختبر أنني أعاني من فقر الدم حيث بلغت نسبة الدم عندي (5.5).

وبخصوص خدمة الغسيل الكلوي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، أفادت المريضة إكرام محمود طه عبيد البالغة من العمر (57) عاما، وتسكن مع عائلتها المكونة من (5 أفراد)، في شارع الصفطاوي، في شمال غزة، ٍما يلي:



"أعاني من مرض الفشل الكلوي منذ حوالي (8 سنوات)، وكنت أتلقى جلسات غسيل كلى من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً. لكن بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اضطررت بتاريخ 20/11/2023 إلى النزوح برفقة عائلتي من منطقة سكناي في شمال غزة إلى المحافظة الوسطى، وتوجهت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، من أجل استئناف جلسات غسيل الكلى، لكنني فوجئت بوجود أعداد كبيرة من مرضى الفشل الكلوي داخل القسم بالإضافة إلى أن مساحته ضيقة وأعداد أجهزة الغسيل محدودة". واجهت معاناة كبيرة نتيجة عدم انتظام جلسات غسيل الكلى وتخفيض مدة الجلسة ونقص الأدوية وخاصة حقن (الهيبارين)، وكنت أضطر للانتظار ساعات وأيام لتلقي جلسة الغسيل، وهذا تسبب في انخفاض معدل الدم وارتفاع معدل المياه وزيادة معدل السموم في جسمي، وتدهورت حالتي الصحية وبدأت أعاني من ضعف في عمل عضلة القلب وتحولت إلى مريضة قلب. استمرت معاناتي على هذا النحو لمدة شهرين ونصف.

واضطررت إلى النزوح مرة أخرى إلى محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة نتيجة عمليات القصف المتواصلة على التجمعات السكنية في محافظة الوسطى، وتوجهت إلى مستشفى أبو يوسف النجار للحصول على جلسات الغسيل لكنني فوجئت بأعداد كثيرة من مرضى الفشل الكلوي تتردد على المستشفى، ولاحظت وجود ضغط كبير على الأجهزة في قسم الكلية الصناعية، ومن أجل الحصول على جلسة الغسيل أتوجه في ساعات الصباح الباكر إلى مستشفى أبو يوسف النجار كي أتمكن من حجز موعد، وأنتظر مدة 48 ساعة حتى يحين موعد جلسة الغسيل، ويسمح لي بجلسة غسيل مدتها ساعتين من أصل 3 ساعات، وأحياناً في الأسبوع

أخضع لجلسة واحدة وفي بعض الأحيان لجلستين، ونتيجة لذلك ازدادت وتضاعفت معاناتي

... وأصبحت أعاني من ظهور تقرحات في جسدي، والتهابات تظهر على الجلد، وأشعر بهزال دائم في جسمي، وضعف شديد في الحركة، بسبب عدم انتظام جلسات غسيل الكلى وعدم توفر سيارة إسعاف تنقلني إلى المستشفى".

وخلصت ورقة الحقائق إلى أن مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة بما فيهم المرضى الذين زرعوا كلية حديثاً، يواجهون ظروف بالغة الخطورة على حياتهم، نتيجة شح الإمكانيات، والعجز في الأدوية، وتقليص ساعات الغسيل، كما تتضاعف الخطورة عليهم، في ظل النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الأطعمة السليمة والمناسبة لهذه الفئة، ونتيجة لذلك يفقد العديد من المرضى حياتهم لاسيما بعد تدمير المرافق، والمراكز الطبية المتخصصة، وعدم قدرة الكثير منهم على الوصول، والحصول على العلاج، وجلسات الغسيل نتيجة تدمير المراكز، وحصار المناطق السكينة، وعدم القدرة على دفع تكاليف المواصلات.

ودعت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالحق في الصحة ووزارة الصحة الفلسطينية، إلى المسارعة في إنشاء مراكز لغسيل الكلى في المناطق الغربية من محافظات الجنوب، على أن تكون قريبة من مخيمات النازحين، وتزويد القطاع بأجهزة ومستلزمات ومستهلكات طبية بما يكفل استيعاب أعداد المرضى وتقديم خدمة الغسيل وفق الأصول بما يحمي حياة المرضى.

وأهابت بالمؤسسات الاغاثية أن تسارع إلى تقديم مساعدات غذائية مناسبة لمرضى الفشل الكلوي كالخضروات، واللحوم، والمياه المعدنية، بما يساعد في تعزيز مناعتهم ويجعل أجسادهم قادرة على تحمل عمليات الغسيل، فإننا نطالب:

كما دعت المجتمع الدولي بالقيام بواجباته والتدخل العاجل لوقف سياسية استهداف المرافق الصحية وسياسة التجويع، وفرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان انسحاب قوات الاحتلال، وإنهاء حصارها المفروض على القطاع، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار والتدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

ودعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية التي تعنى بالرعاية الصحية، بسرعة توفير المعدات والأجهزة الطبية في المراكز الصحية، وضمان توفير المساعدات، والمواد الغذائية السليمة، والتي تناسب حالة المرضى، وتوسيع حجم الدعم الموجه للمرضى، وللمستشفيات لحماية حياتهم.