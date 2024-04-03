الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً حاداً مقداره 20.52% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ انخفض الرقم القياسيلكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.47، مقارنة بـ 101.24 خلال شهر شباط 2023.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه بالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.47 خلال شهر شباط 2024 مقارنة بـ 80.02 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها مقارنة بالشهر الماضي ارتفاعاً نسبته 11.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.61% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

ومن ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.25% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.