الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً حاداً مقداره 20.52% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر شباط 2023، إذ انخفض الرقم القياسي
لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.47، مقارنة بـ 101.24 خلال شهر شباط 2023.
وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه بالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.47 خلال شهر شباط 2024 مقارنة بـ 80.02 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها مقارنة بالشهر الماضي ارتفاعاً نسبته 11.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.61% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.
ومن ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.25% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
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