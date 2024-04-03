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قصف إسرائيلي بالجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف مواقع وبلدات بالجليل الأعلى

4/3/2024 5:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- جددت المدفعية الإسرائيلية، الأربعاء، قصفها بلدات بالجنوب اللبناني، فيما أطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات إسرائيلية حدودية ومناطق بالجليل الأعلى والغربي.

ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود، وذلك تزامنا مع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حيث سمعت أصوات انفجارات في الجليل الأعلى والغربي.

وشن حزب الله هجمات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلية ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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