قصف إسرائيلي بالجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف مواقع وبلدات بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- جددت المدفعية الإسرائيلية، الأربعاء، قصفها بلدات بالجنوب اللبناني، فيما أطلقت صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات إسرائيلية حدودية ومناطق بالجليل الأعلى والغربي.
ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود، وذلك تزامنا مع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حيث سمعت أصوات انفجارات في الجليل الأعلى والغربي.
وشن حزب الله هجمات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلية ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.
ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
MENAFN03042024000205011050ID1108052920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.